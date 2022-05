Soraya sobre su veto en RTVE: «Quieran o no, yo formo parte de la historia de Eurovisión»

A solo dos días de que se celebre la Final de Eurovisión, los antiguos representantes de España vuelven puntualmente a la escena eurovisiva, para dar entrevistas recordando su experiencia, participar en especiales y rencuentros, o incluso formar parte del jurado profesional de RTVE. Sin embargo, la artista Soraya, que representó a España en 2009 con «La noche es para mí» ha denunciado en el podcast «La Red Room» el trato que recibe cada año por parte de Televisión Española.

La cantante nunca ha escondido la poca decisión que tuvo sobre el diseño de su canción y puesta en escena durante su participación, algo que también reconocía Rosa López en «Lo de Évole», además de desvelar los estragos de la presión mediática que conlleva Eurovisión. Así, Soraya aseguró en «La Red Room» que «yo estoy vetada de los programas de Eurovisión de RTVE».

Soraya también añadía, intentando prever una reacción de la corporación para limpiar su imagen que «pero tampoco hace falta que lo hagan». Yo estoy muy a gusto viéndolo en mi casa». Pero además, la cantante recordaba que RTVE siempre hace todo lo posible «para que mi candidatura pase desapercibida y no se recuerde», además de dejarla fuera de los sistemas de votación.

Además Soraya enviaba un recado a la organización asegurando que así se ahorra el gasto en peluquería y maquillaje, dando a entender que ninguno de esos servicios los cubre la televisión pública.

Por último, Soraya respondió a la pregunta del presentador de si le daba pena el trato que ha recibido alguien que se dejó la piel por Eurovisión. «Pena ninguna, quieran o no quieran yo formo parte de la historia de Eurovisión y eso no me lo va a quitar nadie».