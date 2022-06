Carmen Lomana sobre lo que hizo Imanol Arias: ¿”Por qué no te callas?”

Después de las horas que duró la crisis encabezada por las declaraciones de Imanol Arias a Tele Bilbao sobre el presunto veto de RTVE a “Cuéntame” tras el que se ocultaría la negativa del PSOE a contar según qué cosas en la serie. Y que tras eso llegase el desmentido de la propia productora y el arrepentimiento del propio actor que lo atribuyó a una “ida de olla”. Ahora Carmen Lomana ha querido opinar sobre el revuelo en “Fin de semana” el programa radiofónico de la Cope: “a veces, cuando se te va la olla, dices la verdad”.

La negativa de Imanol Arias a todo lo que había dicho con anterioridad, argumentando que no estaba en su mejor momento tras salir de una representación que lo dejó a merced de una sinceridad apabullante y que atribuye a una mezcla de temas. Y pasó de “es insoportable estar en esa cadena”, a “TVE es como mi familia y uno no puede perder los estribos con la familia. Pido mis más sinceras disculpas”.

Durante el programa de este sábado 11 de junio Carmen Lomana acudió a hablar de la actualidad social y contestar a las preguntas de sus fans y también quiso dejar clara su opinión sobre lo sucedido con Imanol Arias. “No puedes vivir en la incongruencia y a veces, cuando se te va la olla, dices la verdad”. Según la socialité, “eso de que favorecía o no al PSOE. ¡Por favor!”, dijo Lomana sobre las razones de los socialistas y añadió que “si estamos contando o están contando la historia de España”.

Ahí reconoció un posible cambio de la idea que tenía del actor: “Imanol, yo te consideraba una persona inteligente. Me caes muy bien, pero esto que has dicho... Saca lo peor de ti”, Incluso sugirió que le vendría muy a cuenta la frase que “le dijo el rey al venezolano: ‘¿por qué no te callas?’.