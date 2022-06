Imanol Arias carga contra TVE y el PSOE por acabar con “Cuéntame”: “Es insoportable estar en esa cadena”

Menudo revuelo que ha causado el actor Imanol Arias, y no con su actuación en la temporada corriente de “Cuéntame cómo pasó” interpretando a Antonio Alcántara, que también. Tras 20 años en la serie el actor ha sorprendido con unas declaraciones en el programa “La Kapital” de Tele Bilbao en las que no ha dejado títere con cabeza acusando a TVE y también desvelando que la cancelación de la ficción oculta molestias políticas en el Ente.

Acostumbrados como nos tiene a su habitual sinceridad, el actor Imano Arias acudió a la televisión de Bilbao para hablar de sus últimos 20 años asociado a Televisión Española y la veterana serie “Cuéntame cómo pasó”. El presentador, Joseba Solozabal, quiso saber que por qué con “una serie de éxito en todos los sentidos, que la gente os ha visto, que os ha querido. Que ha sido una transcripción de la historia muy seria, muy rigurosa. Parece que a veces es difícil reconocer el éxito de algo nuestro”.

Arias ha querido ejemplificarlo con el momento en el que se decidió retirar toda publicidad de la cadena pública en España: “Es la televisión pública, todos la tratamos así. Incluso cuando quitaron la publicidad de la televisión, siempre dije, esto es la muerte. Primero porque es muy costosa, y si se la quitas tiene cada vez menos espectadores y 1.700 o 1.200 millones de presupuesto”. Y entonces entró a hablar de los trabajadores públicos: “Y 9.000 personas que yo he visto que no hacen nada. Que sobran”. Y estiró la pregunta sobre la producción de “Cuéntame”: “¿Por qué la serie no se hace con trabajadores de TVE?, ¿por qué ninguna serie se hace con esos trabajadores que están contratados?”.

Imanol Arias, bajo sospecha e investigación por defraudador fiscal, acusa a los trabajadores de ⁦@rtve⁩ de “no hacer nada y ¿cobrar SUELDAZOS como el suyo ?”. Imanol, no seas tan desagradecido, que llevas 22 años en ⁦@rtve⁩ 👇 pic.twitter.com/ncUALN8wB2 — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) June 10, 2022

También hizo un inciso sobre el tema de los sueldos en los que, según Arias, “todo el año publican los sueldos de los de fuera de televisión, por qué no publican los de dentro que no hacen nada?”. Y entonces soltó el bombazo: “Es insoportable esa cadena, yo espero no volver en mucho tiempo; a nada público en este país es insoportable. Y no te quepa duda de que... siempre que vengo a tu programa suelto alguna bomba”.

Aunque Imanol Arias fue acusado de defraudar a Hacienda, lo que dice requiere una aclaración por parte del Consejo de Administración de ⁦@rtve⁩ . Afirma q ⁦@cuentametve⁩ desaparece porque al Psoe no le gustan los guiones que tocan la corrupción socialista. Noooo ¿Si? pic.twitter.com/DEtVaSQBQR — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) June 10, 2022

Quiso entonces explicar a su criterio cuál ha sido la razón por la que “Cuéntame” tiene una última temporada. “Desde que en el primer capítulo de esta temporada salió Narcís Serra, que es histórico, en Moncloa diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra para evitar lo de Roldán. Alguien del consejo de administración socialista, mujer, que cobra 7.500 euros al mes dijo «hay que cortarles la cabeza a estos», porque es una historia que es muy mala para el PSOE”, dijo Arias sin tapujos. Y reconoció que " ¡a las tres semanas nos dijeron que acabáramos. Esa es la televisión pública, no quiero volver. Que me liberen ya”