Imanol Arias se disculpa por sus acusaciones a RTVE : “Se me fue la olla”

Al final no llegó la sangre al rìo. Tras las acusaciones hechas por el actor Imanol Arias sobre el veto de RTVE a una nueva temporada de “Cuéntame” y tener enemigos entre el consejo de administración del Ente y hacerse pública un desmentido oficial de la productora de la serie, el actor se ha retractado y ha pedido disculpas por sus “lamentables y desafortunadas declaraciones”.

Ha sido en sus redes sociales donde Arias ha escrito un texto largo para ubicar y resolver el problema. Junto a una foto de “Brigada central” la mítica serie que protagonizó el actor en TVE entre 1989 y 1992, 26 episodios dirigidos por Pedro Masó y escrita por el escritor de novela negra Juan Madrid, y escribió que usaba esta imagen, “como escenario para pedir disculpas por unas lamentables y desafortunadas declaraciones que vertí contra Cuéntame y TVE en una entrevista a un medio de Bilbao”.

Según afirma el intérprete las declaraciones están “descontextualizadas en la conversación”, y las considera “impropias de mi y no realmente sinceras, fruto de un calentón verborreico que me inundó esa noche”. Arias quiso recordar que u trabajo TVE se remonta a “los últimos 40 años y sinceramente no puedo reprochar nada en absoluto en su comportamiento y relación con mi persona o mi relación profesional con la casa. He crecido en esa pantalla familiar”.

Ahí entona el mea culpa: “Con todo el dolor me disculpo por esas afirmaciones en las que no fui justo ni sincero con los Trabajadores de la casa, TVE, ni con miembr@s de su consejo de administración, ni con los trabajador@s de Ganga Producciones”. Explica que su “estado” venía afectado por “una función de teatro como Muerte de un viajante” y no era la apropiada, no era el estado de calma necesario para tratar así temas relacionados con Cuentame o TVE”.

Quiso reconocer “me pasé tres pueblos, se me fue la olla sinceramente y nada de lo que dije me representa totalmente. Me traicioné y traicioné a mucha gente con la que he trabajado duro y bien”. Repite entonces la idea de que Televisión Española “es como mi familia y uno no puede perder los estribos con la familia”.

Para terminar volvió a pedir disculpas “más sinceras” y asegura que intentará seguir ”aprendiendo de estos errores y otras cosas sobre mi personalidad que me ayuden a seguir trabajando en el oficio que llenó mi vida. Actuar y ser mejor. Gracias”.