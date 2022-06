Movistar y Netflix crean en Madrid la experiencia definitiva para fans de «Stranger Things»

Courtesy of Netflix

Movistar Plus+ y Netflix vuelven a trabajar de la mano. The Lab es un espacio que recreará el Laboratorio de Hawkins de la serie ‘Stranger Things’ en Movistar Gran Vía 28, desde este fin de semana. Un recorrido gratuito por un espacio inmersivo que empezará con un photo opportunity en la misma puerta del edificio de Telefónica (puerta Gran vía con Fuencarral): una grieta al Upside Down.

Los visitantes se sentirán como la mismísima Eleven al ser sometidos a diferentes pruebas con las que demostrarán hasta dónde llegan sus poderes paranormales. Además de fotos, los asistentes se llevarán un recuerdo de la serie personalizado.

Por si fuera poco, en esta actividad buscan al fan más creativo de la serie a través del challenge #StrangerThingsEnMovistar. Entre todos los asistentes a la experiencia que graben y suban un TikTok con este hashtag, se elegirá al mejor que conseguirá el pack definitivo para disfrutar de la serie: merchandising exclusivo de ‘Stranger Things’, una televisión de 50´´ y una máquina de palomitas.

En Valencia también los fans podrán disfrutar de ‘Stranger Things’ haciéndose fotos en distintos decorados de la serie del 23 de junio al 31 de julio. En la capital la experiencia también se quedará hasta el 31 de julio