David Beckham tendrá su propia serie documental en Netflix

Muchas son las estrellas mediáticas que se han apuntado a dejarse hacer una serie documental sobre su vida. A la lista de Georgina, Tamara Falcó, J. Balvín y Omar Montes, ahora parece que Netflix ha conseguido atraer a una verdadera estrella mundial. El mismísimo David Beckham ha anunciado en sus redes sociales que el proyecto sobre su vida sigue adelante y que podremos ver documentos e imágenes inéditos y como no.... a Victoria.

“Estoy emocionado de confirmar que me estoy asociando con @Netflix en una serie documental sobre mi vida y mi carrera” escribió el ex futbolista en su cuenta de Instagram acompañado de una foto en su mejor momento futbolístico. Completó el anuncio asegurando que “la serie contará con archivos no vistos, historias no contadas, así como entrevistas con las personas que han sido parte de mi viaje”.

A nivel producción se ha rodeado de los mejores y “la serie está dirigida y producida por los ganadores del Premio de la Academia @fisherstevens y John Battsek”. En la misma publicación, su hijo Romeo le mostró su apoyo escribiendo “no puedo esperar”. Stevens es responsable de “The COve” y Battsek es productor de “Searching for Sugarman”

Según el gigante de la transmisión, la serie “irá más allá del brillo del estrellato para explorar los humildes comienzos de clase trabajadora de Beckham en el este de Londres, y el impulso y la determinación que lo llevaron a convertirse en uno de los atletas más reconocidos y analizados de todos los tiempos”. Así se cree que parte del contenido audiovisual inédito vendrá directamente de grabaciones caseras que ya posee la familia.

Otros famosos que se han apuntado a tener sus propios documentales han sido Michael Jordan, José Mourinho y Sergio Ramos, y se ha cifrado la colaboración en unos 20 millones de dólares y el hecho de que las cámaras de Netflix acompañarán a Beckham en sus próximos compromisos sociales o publicitarios e incluso en momentos más íntimos. Se tratará de una coproducción de Studio 99 (Beckham) y Ventureland (Battsek). Completan el equipo los editores Chris King (“Amy”) y Bjorn Johnson (“Don’t F**k With Cats”) y el director de fotografía Tim Cragg (“Billie”).

Según ha dejado saber Netflix, “la serie está actualmente en producción y explorará los “humildes comienzos de la clase trabajadora en el este de Londres, y el impulso y la determinación que lo llevaron a convertirse en uno de los atletas más reconocidos y analizados de todos los tiempos”.