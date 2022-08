Así explicó un tertuliano de «La Roca» su despido de RTVE por un rótulo

Los errores en televisión siguen siendo muy castigados públicamente, quizás ahora más que nunca por las redes sociales. Bien lo sabe el colaborador del programa presentado por Nuria Roca en laSexta «La Roca», Berni Berrachina. El guionista y tertuliano, con pasado por formatos de entretenimiento como «Otra Movida», donde tuvo hasta sección y personaje propio. Pero recientemente cambió la comunicación por las funciones públicas, trabajando en el Ayuntamiento de Badalona con el PSOE.

Poco después de esta etapa el comunicador anunciaba su incorporación al equipo de un nuevo programa para las mañanas de RTVE «La hora de La 1», con Jesús Cintora. Pero una desafortunada decisión acabaría pronto con su paso por el programa. Berni fue el autor, aunque no el responsable final, de la emisión del rótulo «Leonor se va de España como su abuelo». El gran revuelo y polémica que se generó en redes y medios acabó costándole el puesto de forma fulminante. Sin embargo, meses después el Tribunal Superior de Justicia daba la razón a Berni y anulaba su despido en la corporación pública.

Me han despedido, como al abuelo de Leonor pic.twitter.com/UxHgW9eUfV — Berni Barrachina (@bernibarrachina) February 11, 2021

Berni, aunque posteriormente ha reconocido que pasó días difíciles. Con el tiempo no dudó en tomárselo con humor, refiriéndose a su célebre rótulo en Twitter. Por ejemplo, así comunicaba su despido: «Me despiden, como a su abuelo» o cuando la Justicia se postuló a su favor: «La Justicia me protege, como a su abuelo». Este segundo Tuit lo publicó hace meses cuando el Tribunal emitió su veredicto, momento en el que él ya trabajaba en «La Roca». De hecho, aprovechó este espacio para aclarar todo lo sucedido.

«Estoy contento porque, está feo que lo diga yo, era lo justo» comentó Berni sobre la resolución, que concluyó que no había vejación ni ofensa en su rótulo. Pero además también desveló que durante esos días llegó a recibir varias amenazas de muerte e insultos de todo tipo.