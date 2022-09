El comentarista que plantó cara al troleo de Twitter acaba pagando las consecuencias

El pasado verano el mítico narrador de La Vuelta se hacía viral tras plantar cara a los trollers que le enviaban preguntas firmadas por nombres que escondían un significado soez. Carlos de Andrés no quiso seguirles las gracias y cortó por lo sano, no leyendo el mensaje de uno de estos usuarios.

Sin embargo, poco después parece que las redes se han vengado de la valentía de Carlos, encontrando objeto de polémica en una inocente referencia suya mientras La Vuelta pasaba por un municipio español. Justo cuando el pelotón atravesaba la localidad jienense de Mancha Real, el comunicador recordó un suceso ocurrido hace décadas: «Justamente popular hace muchos años por unos terribles asesinatos que se cometieron aquí”. El locutor se refería al asesinato de joven de 18 años en 1991, lo que desató grandes disturbios en la localidad por aquel entonces.

Desde esa referencia muchos vecinos del municipio de Jaén comenzaron a movilizarse en redes, tachando el comentario de Carlos de «desafortunado» e incluso malintencionado. Semanas después la dirección de RTVE ha emitido un comunicado pidiendo disculpas y admitiendo que la referencia fue desafortunada. Los vecinos quieren dejar esa mancha atrás y que no se siga recordando a sus vecinos por semejante atrocidad.

«La Vuelta es una carrera profesional de ciclismo en ruta que se disputa a lo largo de toda nuestra geografía y que concede, a través de las pantallas, presencia a los municipios españoles. Durante su retransmisión, las imágenes de la competición van acompañadas habitualmente de comentarios relacionados tanto con la prueba como con los lugares por los que transcurre el recorrido, intentándose siempre que los mismos contribuyan a difundir una imagen fiel de nuestra geografía», explica el comunicado de RTVE.

Sin embargo, la disculpa matiza que “la realización en directo da lugar a referencias que, en ocasiones, pueden ser desafortunadas”. En este caso, consideramos que el comentarista no debía haber destacado los terribles hechos sucedidos en Mancha Real en el año 1991 para contextualizar el paso de los deportistas por el municipio, obviando otros aspectos de mayor relevancia”, aseguran desde TVE. “La emisión de la Vuelta ciclista a España 2022 ha concluido y no es posible, por tanto, la disculpa pública de dicho comentarista en estos momentos a través de nuestros canales de televisión, pero puedo asegurarle que su municipio no volverá a recibir este tratamiento en el futuro”