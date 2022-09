Glasgow y Liverpool, ciudades finalistas para albergar Eurovisión 2023

Tras un proceso de evaluación detallado, las siete ciudades que se eligieron en una primera criba para ser la sede del Festival de Eurovisión en 2023, en sustitución de Ucrania, por motivos de la guerra, se han reducido a dos. En agosto, se anunció que 7 ciudades ( Birmingham , Glasgow , Leeds , Liverpool , Manchester , Newcastle y Sheffield ) habían sido preseleccionadas como Ciudades Anfitrionas candidatas. Ahora se llevarán a cabo más discusiones con funcionarios de Glasgow y Liverpool y se tomará una decisión final en unas semanas.

Martin Österdahl, Supervisor Ejecutivo del Festival de la Canción de Eurovisión, agradeció a las ciudades participantes:

‘La EBU (Unión Europea de Radiodifusión) quisiera agradecer calurosamente a las 7 ciudades británicas que pusieron tanto esfuerzo y entusiasmo en sus ofertas para albergar el Festival de la Canción de Eurovisión del próximo año en nombre de Ucrania. Agradecemos mucho su colaboración y la calidad y creatividad de todas las ofertas recibidas.

El Festival de la Canción de Eurovisión es la producción televisiva más compleja del mundo con requisitos logísticos muy específicos para albergar a unas 40 delegaciones y miles de miembros del equipo, voluntarios, prensa y aficionados.

Estamos seguros de que nuestras últimas dos ciudades son las mejor ubicadas para enfrentar este desafío y esperamos continuar nuestras conversaciones para elegir la que albergará el evento musical más grande del mundo el próximo mes de mayo”.

Phil Harrold, presidente del Comité de Selección de la Ciudad Anfitriona de la BBC, agregó:

‘Gracias a las 7 ciudades del Reino Unido que han demostrado el entusiasmo y la pasión por Eurovisión que existe en todo el Reino Unido. Quedamos increíblemente impresionados por la calidad y la creatividad de todas las ofertas de la ciudad, en lo que era un campo altamente competitivo. El Festival de la Canción de Eurovisión es un evento muy complejo y Liverpool y Glasgow tienen la oferta general más fuerte; Continuaremos nuestras conversaciones con ellos para determinar la eventual ciudad anfitriona.

Estamos decididos a hacer que el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 refleje la posición ganadora de Ucrania y también sea un evento en el que todo el Reino Unido pueda participar”.

La decisión final sobre la ciudad anfitriona del Festival de la Canción de Eurovisión 2023 la decidirá la BBC junto con la Unión Europea de Radiodifusión.

Radiografía de las dos candidatas

Glasgow

Glasgow, la ciudad más grande de Escocia, tiene una historia épica y un patrimonio arquitectónico que abarca desde lo medieval hasta lo moderno.

En 2008, Glasgow fue nombrada la primera Ciudad de la Música de la UNESCO del Reino Unido, gracias a su patrimonio y a su vibrante y variada escena musical contemporánea, que alberga casi más de 130 eventos musicales cada semana, más que cualquier otra ciudad escocesa. Y no olvidemos que el estadio OVO Hydro de la ciudad aparece en la película de Netflix Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga .

¡Las conexiones de Eurovisión tampoco terminan ahí! La chica de Glasgow Lulu ganó el Concurso de 1969 con Boom Bang-a-Bang.

Liverpool

Liverpool es una ciudad que baila a su propio ritmo, y 50 años después de que The Beatles irrumpieran en el escenario mundial, sigue haciendo los ruidos correctos.

Los pensamientos saltan inmediatamente a los ‘Fab Four’, pero la diversa herencia musical de Liverpool se remonta a cientos de años gracias al desarrollo de la ciudad como uno de los puertos más importantes del mundo.

Una Ciudad de la Música de la UNESCO por una buena razón, la contribución de Merseyside al mundo del pop ha sido extensa, con actos notables que incluyen: Frankie Goes To Hollywood, Gerry and the Pacemakers, Orchestral Maneuvers in The Dark, The Mighty WAH!, Echo & The Bunnymen, Dead or Alive, The Lightning Seeds, Space, Mel C, Atomic Kitten y, por supuesto, la finalista del Festival de la Canción de Eurovisión de 1993... ¡Sonia!