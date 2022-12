«Grandes éxitos», la lista de Spotify de Movistar Plus+

Quién no ha bailado «La Macarena» se ha dejado la voz con Los Manolos o ha estado en unos coches de choque con Camela de fondo. «Grandes Éxitos» es un homenaje a todos esos temas que no faltan en bodas, verbenas y fiestas. Es un divertido viaje por todas esas canciones que, de alguna manera, forman parte de nuestra vida y nos traen buenos recuerdos. El equipo de producción de Movistar Plus+ viajará en coche y por carretera por las canciones que marcan la cultura musical en España, visitará ferias y verbenas y repostará en gasolineras para llenar el depósito y alimentar con gasolina musical el radiocasete del coche, ese gran aliado de la identidad y el imaginario de la cultura popular nacional. En los tres episodios de este nuevo formato se recordará la música más popular, la que más se ha escuchado a lo largo de la historia de nuestro país, pero que no siempre ha sido la más elogiada por la crítica: así como la rumba, la canción del verano, los casetes de gasolineras o el reguetón antiguo.

C.Tangana, que su disco «El Madrileño» bebe de la rumba o el flamenco, Rosalía, que en 2019 hipnotizó en los premios Goya con su interpretación de «Me quedo contigo» (Los Chunguitos) o Amaya que versionó «Cuando zarpa el amor» (gran éxito de Camela), son algunos de los artistas actuales de gran éxito que reivindican y defienden sobre los escenarios estas raíces musicales.

El programa repasará algunas huellas de nuestra historia musical como Los Chichos, Los Amaya, Bambino, El Pescaílla, Juanito Valderrama, Las Grecas, El Fary, Chiquetete, Manzanita, Manolo Escobar o Peret. Pero, por si fuera poco, también cuenta con el testimonio de los grandes del género como Antonio Carmona, Azúcar Moreno, Camela, Chimo Bayo, David Civera, Don Patricio, Fernando Esteso, Fórmula Abierta, King África, Las Ketchup, Los Chunguitos, Los del Río o Los Manolos, entre otors. Y muchas entrevistas más a periodistas musicales y expertos en carreteras y verbenas.

En este programa tampoco pueden faltar las versiones en las que artistas actuales revisan, actualizan, homenajean y redecoran algunas de esas canciones míticas: La Pegatina se atreverá con Los Chichos, Rumba Tres y Los Amaya. Recycled J. cambiará sus sonidos urbanos por la rumba canalla de Estopa. Travis Birds y Rosario La Tremendita revisarán a Camarón, a Las Grecas y de nuevo a Los Chunguitos.

Además de todas estas versiones, «Grandes Éxitos» cuenta con una sintonía propia original compuesta por La cantina sonora e interpretada por Litus y Saida Carmona. «Grandes Éxitos» es una producción original Movistar Plus+ y está dirigido por Elena Pascual y José María Clemente («Pop, una historia de música y televisión», «Canciones que cambiaron el mundo», «El poder de la música», «Una historia, una canción», «Melódico»). Precisamente, este espacio recuerda al formato «Una historia una canción», donde la artista Zahara aprovechaba la letra de una canción para reivindicar una realidad social, mientras también entrevistaba a otros artistas. También Movistar apostaba en la pasada temporada por docuseries musicales, como «Raphaelismo» o «Locomía».

El primer capítulo explica qué es la música de gasolinera, qué es el éxito popular y por qué triunfan tan rotundamente la rumba y la tecnorumba sin ser apoyadas por las radios. De Los Chichos, Los Chunguitos y El Fary a Peret, El Pescaílla o Rumba Tres, pasando, por supuesto, por Camela, Rosalía, C. Tangana u Omar Montes. También recordará como era la industria de los casetes y toda su maquinaria de marketing.