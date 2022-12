Marc Márquez se sincera con Joaquín “El Novato”: “¿si te estás meando? Te meas en el mono”

Marc Márquez era el nuevo invitado de la aventura televisiva del futbolista Joaquín “El Novato”, que está arrasando de audiencia cada miércoles en Antena 3. En esta ocasión Joaquín tenía la necesidad de saber qué era ser piloto de verdad, meterse en la piel y para ello lo hizo nada menos que con el catalán de 29 años.

El campeón del mundo mantuvo una buena conversación con el futbolista sobre su vida, su carrera, su familia y el amor. “Cuando gané mi primer Campeonato del Mundo de MotoGP tenía 20 años, es fácil que se te vaya la cabeza pero no se me fue. Si se te va no ganas más. A mí me gusta el ambiente, salir, pasarlo bien, pero siempre he sabido lo que se puede hacer y lo que no. He sacrificado muchas cosas pero a gusto, para mí no es un sacrificio, para mí es una vida de privilegiado. Vivo de mi pasión y me lo paso bien. ¿Qué quieres? No hay domingos o no hay lunes, pero esto para mí es una pasión”, contó el deportista catalán.

“Para mí un buen piloto tiene que tener ambición y un punto de sacrificio. Pilotos con talento hay muchos, estoy seguro de que en todas las categorías en las que he competido hay pilotos con más talento que yo, pero yo tengo pasión. Mi vida sin una moto y sin este estilo de vida no me lo imagino”, relató.

Joaquín quiso saber con ese tono de humor que mantiene en el programa el tema del parné, el dinero, y fue directo. “¿Cuando ganas te dan un plus o un premio o la enhorabuena? Yo es que quiero saber si aquí hay parné, si realmente merece la pena”, preguntó Joaquín.

“Hay parné, sí, para el pan da... En serio, es como todo lo ganas a base de resultados. En las motos haces los contratos con bonus como quieras, los míos los hago por victorias, no existe nada más... Cuando se acerca el verano mis amigos dicen ‘gana alguna que necesitamos bonus’, porque así llego contento y le invito. Es bueno tener bonus”, apuntó Marc Márquez. Y ya puesto el propio piloto se interesó también por cómo funciona esto en el tema del fútbol: “Nosotros le llamamos prima, están los bonos o primas por resultados colectivos y luego cada contratos personal”, le contó Joaquín.

Y con estas complicidades Joaquín Sánchez le propuso hacer un primer contrato con un bonus por su clase de moto con Marc. “Si no se me cala la moto, 10.000 euros”, le dijo el futbolista.

Curiosidades

Entre otras cosas hablaron del futuro. “Me queda cuerda, no eliges cuando te vas. Tengo claro que arrastrarme no lo voy a hacer ni voy a estar por estar o rodar por rodar. No quiero no tener ni la opción de estar entre los cinco primeros”, dijo.

Y en el apartado de las curiosidades, Joaquín disparó: “Si te estás meando o te estás yendo de vareta, ¿cómo haces?”.

Márquez contó que en los segundo nunca se las había visto, pero en lo primero sí. Y la solución la tenía más que clara: “Si te estás meando, te meas en el mono”, afirmó Marc Márquez. Joaquín no lo vio tan sencillo. El catalán, que con este tema estaba de vueltas, prosiguió, “Yo en la parrilla de salida muchas veces”.