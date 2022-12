José Andrés: «Soy como soy: con cosas buenas y con defectos; pero no me ha ido mal»

José Ramón Andrés Puerta tiene 53 años y puede vanagloriarse de que si le buscas en internet encontrarás, solo escribiendo José Andrés, que es un afamado chef que lleva más de 30 años prosperando en Estados Unidos con otros tantos restaurantes abiertos al otro lado del océano. El chef nacido en Asturias y criado en Cataluña tiene en su haber el «Outstanding Chef Award», la National Humanities Medal entregada por Barack Obama por la creación de su ONG World Central Kitchen que ha dado de comer y alimenta a millones de personas en todo el planeta contra guerras, huracanes y catástrofes humanitarias y que en 2021 recibió el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Hoy estrena en HBO Max «José Andrés y familia en España», una serie documental de seis partes junto a sus tres hijas: Carlota, Inés y Lucía. Y es muy difícil de localizar.

¿Qué le convenció de la serie?

Llevo un poquito, como diría yo, la responsabilidad que no me ha dado nadie, pero que es un poco de todos: poner un granito de arena para ayudar un poquito a España para que siga siendo conocida y siga creciendo. Hace muchos años que me di cuenta del poder de la televisión. Ya habíamos hecho un gran programa hace 12 años, el que hice en la PBS, con el que, también sin quererlo, fui padre indirecto de aquel que hizo Gwyneth Paltrow en su momento, por diferentes motivos. Saliendo de una pandemia dices, ¿cómo puedes echar una mano? Aunque parece que el 2022, entre comillas, ha sido más normalito aún hay que conseguir que todo vuelva a un ciclo normal. Y dije, y si hacemos un programa que ayude a vender la idea de que ya el mundo es abierto. Es más que un programa de España. Obviamente es el sitio donde más a gusto me siento y donde hacer un programa es disfrutar a tope por las cosas que ya conozco y por las que me quedan por descubrir. Y sobre todo, la idea de hacerlo con mis hijas. Durante la pandemia, en el 2020, tratamos de hacer unos vídeos en casa muy chulos que eran también para distraernos. La gente lo disfrutó, con vídeos que tuvieron bastante popularidad y ahí es donde se gestó un poco el «¿y si hago el programa con mis hijas?». « Papa, somos muy tímidas». Y les dije, no hace falta que no lo seáis: ser como sois y ya está. La verdad que ha sido una experiencia familiar muy bonita. Ahora que mis hijas están fuera de casa, las tengo ahí todavía cerca, pero a punto de ya hacerse mayores y desaparecer. Y fue el momento de hacerlo y cubrías muchas cosas: estar con la familia, viajar por España, ayudar a España, contar qué es España, hacer que la gente consuma productos fuera, hacer que la gente venga de turismo a España... Hubo varias plataformas interesadas y Discovery fue la que rápidamente se subió y lo vio muy claro y creo que es una carta de presentación de España bastante buena.

¿Quizá esa timidez de Carlota, Inés y Lucía es lo que nos ha impedido entrevistarlas?

Oye, se mojaron mucho. Hicieron el «Today Show» y el «Late Show» con Stephen Colbert. Las niñas han dado el callo y además, chicas que son muy americanas, que a la vez se sienten tan españolas... que sirvan un poco de puente.

El viaje ha unido más al chef con sus tres hijas FOTO: PEDRO WALTER HBO Max

Aunque no aparece en pantalla, su mujer, Patricia, parece estar detrás de la serie documental...

Creo que es la que más ha trabajado. Todas las familias tenemos esa maravillosa disfuncionalidad, ¿no?: Donde hay los grandes momentos y los momentos en los que gritas porque todo el mundo quiere algo diferente. Y mi mujer era la que ponía cordura: tres niñas estudiando en la universidad, y yo me fui a Ucrania en mitad de la grabación con mi hija Inés.

Me imagino que no le costó elegir los lugares a visitar...

Teníamos que ir por regiones, pero luego tampoco queríamos estar viajando un montón porque se pierde mucho tiempo, y aún así le hemos dedicado unos 50 días viajando. Al final para eso también soy productor ejecutivo, las he elegido yo. Barcelona y Madrid siempre tienen más tirón. Hubiera preferido ir a La Palma porque estoy muy involucrado, pero cuando dices Lanzarote ya estás diciendo las Canarias... Y en vez de ir a la Feria de Sevilla, fuimos a la Feria de Jerez.

José Andrés, Carlota e Inés recorrieron en moto las calles de Barcelona FOTO: Cortesía HBO Max

Existe la posibilidad entonces de una segunda temporada...

Sí, se está comentando. He visto la televisión como un medio para contar mis historias, en los momentos puntuales y lo he hecho para contar la historia de España. Esta ya es la segunda y creo que con esto ya tengo 53 y ya he puesto mi granito de arena. Y además que se va a ver en 180 países, que tiene que tener tirón. Pero si se tercia y mis hijas están por la labor...

La relación familiar es entrañable, pero sus hijas le toman el pelo con su forma de ser...

Al final cada uno es como es y ya está. También soy cascarrabias, pero tampoco vas a poner eso. Y se ve en el documental de Ron Howard. En la vida normal, soy una persona con mis cosas buenas y con mis defectos. Pero no me ha ido mal.

¿Qué proyectos están por venir?

Abro un restaurante en Dubái. He abierto este último año dos hoteles y los restaurantes de los hoteles. Estoy abriendo un Bazar, que es uno de mis conceptos, en Washington y abro otro bazar en Los Ángeles y aparte abro otro en Nueva York. Abro tres bazares en un año. No es que yo lo planeara así, pero entre las cosas que se cancelaron en el 2019, las que iban retrasadas, que se pospusieron... Luego se unió con el 2020 y con el 2021, y luego con lo que ya había planeado, con lo que ya había planeado para el 2023... pues nos ha pasado a muchos, que se ha juntado todo. Bueno, no hay mal que por bien no venga; no te vas a quejar. Viene un año complicado ya que vamos haciendo que Little Spain vaya a tope, porque es una de las grandes apuestas de la gastronomía española en Estados Unidos. Little Spain son casi 3000 metros cuadrados y tiene una presencia de España en Nueva York muy importante o más que el restaurante Jaleo. Y luego, viene un cómic (“Hurricanes, Hot Meals and Helicopters”) que es para recaudar dinero para World Central Kitchen, que cuenta la historia de la ONG a través de mí. Lo hemos hecho con Cully Hamner. Y viene un libro de cocina nuevo en el que estamos trabajando. Luego Ucrania, que para mí a nivel privado seguirá siendo importante y siempre lo hago en mi tiempo libre. La WCK yo la fundé, pero no es que sea mía: es una organización de la gente, de todo el mundo. Ojalá pudiéramos estar en todos lados. Pero este año hemos estado en Cuba, y no lo hemos podido anunciar mucho porque es complicado. Es mejor no anunciarlo, pero hemos estado ahí. En Pakistán, en Afganistán y sitios complicados por las zonas donde han sucedido los terremotos y las lluvias.