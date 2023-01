La UER y Warner Bros. Discovery se hacen con los derechos de los Juegos Olímpicos de 2026 a 2032 en Europa

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha anunciado este lunes que todos los derechos audiovisuales en Europa de los cuatro Juegos Olímpicos del periodo 2026-2032 han sido adjudicados a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y a Warner Bros. Discovery.

La UER y Warner Bros. Discovery presentaron una oferta conjunta para adquirir todos los derechos mediáticos en 49 territorios de Europa para los XXV Olympic Winter Games Milano Cortina 2026, the Games of the XXXIV Olympiad Los Angeles 2028, los XXVI Juegos Olímpicos de Invierno 2030 y los Games of the XXXV Olympiad Brisbane 2032, así como para los Juegos Olímpicos de la Juventud del periodo.

“Estamos encantados de haber alcanzado un acuerdo a largo plazo con dos de las principales empresas de medios de comunicación del mundo. La UER y sus miembros aportan una experiencia y un alcance incomparables en materia de radiodifusión en toda Europa, y Warner Bros. Discovery, a través de la reciente combinación de Warner Media y Discovery, representa una de las mayores empresas de medios de comunicación y entretenimiento del mundo en todos los géneros de contenidos y plataformas”, ha dicho el residente del COI, Thomas Bach.

A su juicio, “esto demuestra el continuo atractivo de los Juegos Olímpicos en toda Europa”. “Dado que el COI redistribuye el 90% de los ingresos que genera, este acuerdo a largo plazo también proporciona una estabilidad financiera crítica al movimiento deportivo en general y, en última instancia, apoya a los propios atletas”, ha apostillado.

Según ha informado Discovery, la primera asociación del COI con la UER y sus Miembros se remonta a 1956. En 2015, IOC partnered with Warner Bros. Discovery across Europe for the 2018-2024 Olympic Games.

Este nuevo acuerdo garantiza la retransmisión gratuita de los Juegos a través de la red de emisoras de servicio público de la UER, la gran mayoría de las cuales continuó la cobertura de los Juegos Olímpicos en los últimos tres Juegos en asociación con el COI y Warner Bros. Discovery.

A partir de 2026, la UER tendrá los derechos en abierto en televisión y plataformas digitales. Cada miembro de la UER retransmitirá más de 200 horas de los Juegos Olímpicos de Verano y al menos 100 horas de los Juegos Olímpicos de Invierno por televisión, con una amplia cobertura radiofónica, retransmisiones en directo y reportajes a través de plataformas web, aplicaciones y redes sociales.

"Estamos orgullosos de haber conseguido que la audiencia disfrute de los Juegos Olímpicos en abierto hasta 2032. Este acuerdo cambia las reglas del juego de los medios de comunicación de servicio público y demuestra la fuerza y la solidaridad permanentes de nuestra Unión", ha afirmado Delphine Ernotte Cunci, presidenta de la UER y consejera delegada de France Télévisions.

Delphine Ernotte Cunci ha destacado que, “a través de sus miembros, la UER tiene el potencial de llegar a más de mil millones de espectadores en toda Europa a través de plataformas lineales y no lineales”. “Y por eso me complace tanto dar la bienvenida a esta asociación con el COI y Warner Bros. Discovery, que garantizará que los Juegos estén disponibles para la mayor audiencia posible en toda Europa”, ha asegurado.

Asimismo, el presidente y director general de Warner Bros. Discovery Sports Europe, Andrew Georgiou, ha comentado la continuación de su colaboración con el COI: “Como la ‘Casa de los Juegos Olímpicos en Europa’ durante los tres últimos Juegos Olímpicos, estamos encantados de ampliar nuestra relación con el COI hasta 2032. De cara a lo que prometen ser unos magníficos Juegos Olímpicos de París 2024, estamos encantados de que Warner Bros. Discovery siga siendo el único lugar donde los aficionados podrán disfrutar de cada momento de las cuatro Olimpiadas siguientes”.

“Estamos agradecidos de asociarnos con la UER y sus Miembros en la siguiente etapa de nuestro viaje olímpico, ampliando nuestro compromiso asumido junto con el COI en 2015 para llegar a más personas a través de una cobertura de amplio alcance y accesible. Los telespectadores de toda Europa seguirán teniendo una amplia oferta y la posibilidad de acceder a los Juegos a través de múltiples plataformas, sentando unas bases excepcionales para seguir construyendo sobre el récord de audiencia y compromiso conseguido para Europa en los últimos tres Juegos”, ha concluido.