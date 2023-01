Pleno en “La Resistencia”: Broncano invita a su ex Adriana Ugarte, la enrolla en una manta y casi se caen (vídeo)

No era la primera vez que Adriana Ugarte pisaba el programa de Movistar+, pero sí es verdad que esta vez regresaba con condicionantes distintos: el reencuentro en televisión con tu ex, David Broncano. Y sobrevolaba en el ambiente.

La actriz acudió para promocionar su nueva película “Lobo feroz” de la que el presentador no tuvo más que halagos.

Para romper el hielo de lo que supone el encuentro con tu ex, Broncano tiró nada menos que de un comentario de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso sobre los ex, “suponía que iba a haber un momento previo, hasta que entráramos en calor porque es difícil. Ayuso ha prometido que no te encuentras a tu ex en Madrid y luego es mentira”, contaba entre risas.

A lo que Ugarte contó “Ya me llamó la atención que me invitárais, pero el contenido que se está elaborando me está dejando flipada y me gusta un poco. Me parece muy espontáneo y en realidad no podemos jugar a otra cosa que la verdad”.

Espero que @adrianaugarte10 no haya perdido el avión porque se ha ido de aquí lista para ser facturada e ir a la bodega.



Madre mía si se cae Broncano. Vaya final habría sido. pic.twitter.com/WfIqIqwNBB — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 24, 2023

Pasado el primer trance, el ambiente acabó por se tan distendido que tratándose de “La Resistencia” acabó en delirio. Y si no lo creen vean. Broncano acabó enrollando a Adriana en una manta, que pegó bien pegada y cogiéndola con no pocos problemas.

Se ha mascado la tragedia aquí pic.twitter.com/AM6QRYeeSu — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 24, 2023

“Creo que hemos conseguido, más o menos, echar buen rato, ¿te lo has pasado bien?”, a lo que ella cerraba con un: “Normal”.