José Otero sobre el ‘hate’: “Desde el respeto se pueden decir muchas cosas”

José Otero emociona con ‘Inviernos en Marte’. Una voz arrolladora sobre el escenario, entre el cielo y las estrellas rumbo al planeta rojo.

Convertido en finalista se enfrentará con Blanca Paloma, Vicco y Karmento, este sábado 4 de febrero a competir por representar a España en Eurovisión junto con los seleccionados en la primera semifinal: Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara.

“Su recuerdo nunca se irá” la frase de la madre de Otero en recuerdo al padre del artista que inspiró a José a escribir la canción. Un tema exigente a nivel vocal, que ha triunfado en la semifinal.

Sintiéndolo, defendiendo e interpretando su propuesta se ha plantado en el escenario para ser auténtico y “ser tú”, que para José Otero es lo que te puede llevar a Eurovisión.

El dramatismo de los colores rojos y negros, con una puesta en escena centrada en emocionar a través de la voz y de los movimientos de los bailarines: “No queríamos un show visual”

En referencia al hate, explica que no presta atención a lo que no le gusta. “Esas opiniones no aceptan que tu tengas una opinión”, denuncia sobre las críticas, “desde el respeto se pueden decir muchas cosas”, sentencia.