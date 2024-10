El actor infantil de "Riverdale" que disparó a su madre en la nuca y se sentó a ver Netflix fumando marihuana

Ryan Grantham es lo que se llama un actor precoz, al más puro estilo Macaulay Culkin. Nacido en 1998 comenzó muy pronto su carrera profesional participando en exitosas producciones que le deparaban un destino muy prometedor. Sin embargo la catástrofe se plantó en su vida cuando decidió acabar con la vida de su madre disparándole en la nuca.

A los nueve años, Grantham ya hizo sus pinitos en campañas publicitarias pero sus aptitudes ya apuntaban a Hollywood. Su primer éxito profesional fue en la serie "Supernatural", donde interpretó a Todd en el episodio 4 "Wishful Thinking", un niño con superpoderes contra los acosadores, y a un joven cazador en el episodio de la temporada 11 " Out of the Darkness, Into the Fire. También consiguió papeles en la serie de televisión estadounidense "iZombie" y en la película "The Imaginarium Of Doctor Parnassus", protagonizada por Johnny Depp .

Después de un papel importante en la película de 2010 "El diario de Greg", consiguió su gran oportunidad en el programa de The CW "Riverdale", una serie de terror para adolescentes inspirada en personajes de Archie Comics. "Riverdale" le dio a Grantham el papel de su vida. Interpretó a Jeffery Augustine, el asesino atropellado de Fred Andrews, un personaje interpretado por el actor Luke Perry, quien falleció trágicamente debido a un derrame cerebral en 2019.

La madre de Grantham, Barbara Waite, de 64 años, era una pianista aficionada que apoyaba a su hijo en su carrera artística. En 2020, Grantham, que entonces tenía 21 años, vivía con ella en Squamish, al norte de Vancouver, Canadá. Según la cronología de los hechos, el actor infantil no consiguió la relevancia deseada y se encerró en sí mismo con depresión y el consumo habitual de marihuana. Además, su vida académica iba encaminada hacia el fracaso y el abandono de los libros.

El 1 de abril de ese año, Lisa, hermana de Ryan, preocupada tras el silencio radial de su madre, que no respondía a los mensajes de texto ni a las llamadas, llegó a su casa y se encontró sin vida junto a su piano, con una herida de bala en la cabeza y una sábana sobre ella. Sin noticias de Ryan. Más tarde ese día, Grantham apareció en una comisaría de policía de Vancouver y confesó sin rodeos al oficial de guardia: "Maté a mi madre".

Según la reconstrucción de los hechos, Grantham había quitado la vida a su madre el día anterior con un rifle del calibre 22 mientras ella tocaba el piano. Incluso grabó el desenlace con su GoPro mientras narraba la escena: "Le disparé en la nuca. En los momentos posteriores, ella habría sabido que fui yo". Tras taparla con una sábana se sentó tranquilamente a ver Netflix en la televisión mientras fumaba marihuana y bebía cerveza hasta quedarse dormido.

Al día siguiente, después de encender algunas velas y colocar un rosario sobre el piano, cargó meticulosamente su coche con tres armas de fuego, balas, 12 cócteles molotov, equipo de acampada y un mapa, y emprendió un viaje hacia la residencia del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en Ottawa. En el camino, probó un dispositivo incendiario casero en el desierto, pero finalmente cambió de opinión al llegar a Hope, Columbia Británica, donde se entregó en la comisaría local.

Más tarde se descubrió su diario personal con narraciones muy extrañas: "Lo siento mucho, mamá, lo siento mucho, Lisa... Me odio. Hay muchos medios de comunicación sobre mí por ahí... películas y televisión... cientos de horas de mí que se pueden ver y diseccionar... Nadie lo entenderá". Finalmente y tras el juicio, el ex actor y miembro del club de tiro de 24 años fue condenadoa cadena perpetua con un mínimo obligatorio de 14 años antes de poder optar a la libertad condicional.