La actriz de "1923" que murió durante tres minutos y aprendió a caminar de nuevo

Era diciembre de 2019, faltaban solo unos meses para que la pandemia lo cambiase todo para siempre. Ese mes fatídico la actriz DanielleVasinova, conocida por interpretar un papel en el spin off de "Yellowstone", "1923", confesó hace unos días que su corazón se detuvo durante tres eternos minutos mientras estuvo hospitalizada.

“El 12 de diciembre de 2019, morí durante tres minutos”, dijo Vasinova, de 42 años, a "People" en una entrevista publicada el jueves. Según ella, con tanta antelación al covid pensó que era una "gripe". “Fui a urgencias en el centro de Los Ángeles y decidieron que era estreptococo y me enviaron a casa con algunos antibióticos. Pero al día siguiente, apenas podía caminar. Mis piernas no se movían. Fue extraño”, explicó.

Sin embargo su sensación en seguida pasó a pensar que iba a morir y fue su tío el que la llevó a urgencias y allí se desató la locura: "Dijo que había gente corriendo a mi alrededor y una niña pequeña saltó sobre mi pecho y comenzó a bombear, bombear, bombear. Y luego vio que mi ritmo cardíaco en el monitor simplemente se detuvo. Se estancó". Las enfermeras intentaron reanimarla varias veces y su corazón estuvo detenido unos tres minutos hasta que le encontraron el pulso de nuevo. Luego la trasladaron a la UCI y la pusieron en coma inducido.

“Tuve un fallo orgánico total”, agregó Vasinova, que aclaró que "pasé de ser joven y saludable a tener esta infección que se apoderó de mi cuerpo de repente. Apareció y sacudió mi mundo". Y aunque la actriz no recuerda gran cosa sobre esos tres minutos, sí que dice sentir una conexión con un poder superior: "Sin embargo, empecé a ver muchos números de ángeles por todas partes. Veía secuencias como 5555, 7777. Era extraño, pero algo me decía: 'Hay algo más para ti. No estabas destinado a ir todavía. Estás destinado a hacer otra cosa".

Después de recuperarse del COVID-19, Vasinova pudo conocer a la enfermera responsable de devolverle la vida. “Descubrí que su nombre era Ruby, así que volví al hospital con una pulsera con un pequeño rubí solo para decirle: 'Gracias por salvarme la vida'”, le dijo a "People". Vasinova es una de las últimas actrices que se unirá al elenco de “The Madison”, protagonizada por Michelle Pfeiffer.