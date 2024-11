Adiós a Biel en "Saber y ganar", el concursante deja el programa tras un emotivo récord

Anoche, "Saber y ganar" ha vivido momentos especiales al celebrar el programa número 50 de dos de sus concursantes más destacados del año: Ángel Chacón y Biel Copons. Este último, joven estudiante de Medicina de Sabadell, protagonizó una jornada cargada de emoción que, sin embargo, terminó con una inesperada despedida.

Biel Copons, quien se convirtió en el "Supermagnífico" más joven de la historia del concurso, logrando este título con tan solo 21 años, anunció su retirada definitiva tras alcanzar el hito de los 50 programas. La decisión no ha sido fácil, pero según explicó el propio Biel, responde a un compromiso ineludible con sus estudios universitarios. "La primera vez que me fui de aquí fue con la palabra compromiso y esta vez es un compromiso con la carrera el que me impide seguir", declaró emocionado.

El catalán apareció por primera vez en "Saber y ganar" el 2 de octubre de 2023, y en su programa número 21 alcanzó el título de "Magnífico". Su paso por el concurso le permitió demostrar una habilidad excepcional en todas las pruebas, consolidándose como uno de los concursantes más queridos y respetados. Durante su emotiva despedida, Biel dejó claro lo importante que ha sido esta experiencia para él: "Ha sido la mejor experiencia de mi vida. Estoy muy triste, pero mi compromiso con la carrera pasa por delante".

El programa de Jordi Hurtado también estuvo marcado por momentos inolvidables, como la sorpresa que le preparó el equipo del programa con el reencuentro de Jairo Fernández, su gran amigo y compañero en los especiales de "Magníficos". Ambos revivieron los momentos que compartieron en las finales y demostraron una vez más el vínculo que se forjó gracias al programa.

Biel, que regresó al concurso el pasado 28 de octubre tras ganar el título de "Supermagnífico" en 2024, culminó su etapa con una actuación sobresaliente en las pruebas de su última emisión, incluyendo desafíos temáticos que rindieron homenaje a grandes personajes del cine. Sin embargo, el esfuerzo por compatibilizar sus estudios con su participación en el concurso resultó ser demasiado.

"Lo hemos intentado, pero no ha podido ser. Si queréis llamarme para algún especial, tenéis mi número", bromeó Biel antes de despedirse, dejando abierta la posibilidad de volver a "Saber y ganar" en el futuro. Su legado, sin duda, permanecerá como uno de los más destacados en la historia del icónico concurso de La 2 de RTVE.