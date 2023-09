Aitana estará en 'La Resistencia'

‘La Resistencia’ inició hace tan solo hace poco más de una semana su nueva temporada. El espacio de David Broncanoarrancaba con la séptima temporada recibiendo a una de las campeonas mundiales de fútbol femenino, Alba Redondo Ferrer. Numerosos son los rostros que han pasado por el programa de MovistarPlus+ y al parecer una de las artistas que ya ha estado sentada en el famoso sofá, ha dejado claro en sus redes sociales que próximamente estará junto a al presentador jienense.

Se trata de Aitana Ocaña. La artista de origen catalán vuelve a ‘La Resistencia’ con motivo del estreno de su tercer álbum llamado ‘Alpha’ y que verá la luz el próximo 22 de septiembre. La última vez que Aitana estuvo sentada con David Broncano fue en verano de 2023, el pasado 8 de junio, con motivo de la promoción de su nuevo single ‘Las Babys’ que estará incluido en su último proyecto. En su paso por el espacio, la extriunfita llegó a confesar las veces que había mantenido relaciones sexuales en el último mes: "No tantas, justamente este último mes, no’’, reflejaba.

Aunque aún no se sabe la fecha exacta del regreso de Aitana, todo apunta a que será la próxima semana, entre el 25 y 28 de septiembre. Mientras tanto, para todos aquellos fieles seguidores de la cantante, la artista estará este miércoles en el espacio de Antena 3, ‘El Hormiguero’ para comenzar a promocionar el lanzamiento de su último proyecto además de confesar cómo será la gira que tiene preparada y que se iniciará el 1 de octubre en Valencia y cuyas entradas están agotadas.