La actriz Vicky Luengo se sincera sobre su vida sexual en 'La Resistencia'

‘La Resistencia’ de MovistarPlus+ volvió a ser protagonista tras recibir a una gran actriz española, Vicky Luengo, para promocionar los dos proyectos con los que se encuentra sumergida. ‘Prima Facie’ de Suzie Miller, y la cual estuvo en cartel hasta el 17 de septiembre en Teatros Canal; y ‘Reina Roja’, la nueva ficción que llega a Amazon Prime Vídeo el próximo 29 de febrero de 2024, y cuyo papel es la protagonista llamada Ana Scott.

Al comienzo de la entrevista, la actriz aceptó dejar su marca en salto, al igual que otros invitados lo han hecho, por lo que tuvo que quitarse las botas con plataforma que llevaba. Esta acción, la cual ya había hecho en su anterior visita, levantó ampollas y así lo quiso recordar Luengo. “La primera vez que vine enseñé mis pies y me dieron por saco con que tenía los pies feos durante dos años. Los voy a volver a enseñar ahora y va a durar dos años más”, decía entre risas para recordar una anécdota que vivió durante el rodaje de ‘Reina Roja’.

“Grabando Reina Roja, el personaje va descalzo mucho rato y tenía que andar por Lavapies descalza. Yo veía que la cámara todo el rato enfocaba mis pies y ¿sabes por qué? Porque Koldo Serra, el director, me dijo que desde que me vio en La Resistencia quería que se me vieran los pies. Así que sois parte de ‘Reina Roja’”, confesaba asegurando que no era una broma.

Además, la actriz mallorquina tuvo que enfrentarse a las famosas preguntas de David Broncano: ‘’dinero en el banco y número de relaciones sexuales en el último mes’’. Vicky, ante la primera cuestión no quiso responder alegando, con humor, que ni siquiera le ha dicho a su madre cuánto dinero tiene en el banco. En cuando al número de relaciones sexuales, la actriz volvió a demostrar sus sinceridad afirmando que en el último mes habrá tenido alrededor de 21 relaciones sexuales. Esta confesión no pasó desapercibida provocando la sorpresa de gente del público y hasta del propio presentador.