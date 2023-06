Aitana Ocaña opina sobre sus relaciones sexuales en 'La Resistencia': ''Es una cosa superdivertida y no puede ser tabú''

‘La Resistencia’ cerró la primera semana de junio con la visita de una de las artistas españolas más conocidas incluido en latinoamérica, Aitana Ocaña. La joven catalana se volvió a sentar junto a David Broncano, presentador del espacio, para promocionar su último sencillo ‘Las Babys’, una versión de ‘Saturday Night’ de Whigfield.

La visita de la cantante de ‘Los Ángeles’ al espacio de MovistarPlus+ reflejó el gran sentido del humor de la joven de 23 años y su capacidad de seguir o desviar las bromas del presentador. Además de promocionar ‘Las Babys’, Ocaña confesó no estar en una mala racha económica ya que se ha comprado otra casa además de sacarse el carnet de conducir recientemente. "Me he comprado otra casa, así que no tengo tanto dinero como la gente cree. Hace dos semanas me saqué el carnet de conducir, pero no me he comprado coche", afirmó.

Cuando llegó la hora de saber cuántas relaciones sexuales había mantenido en el último mes, la también actriz intentó evadir responder confesando el pequeño accidente automovilístico que tuvo. ‘’El coche me lo dejan. Voy a ser la imagen de Smart y Mercedes Benz y me han dejado dos coches, pero he rayado ya uno… Me metí en un parking de Madrid y no calculé bien la curva para bajar de nivel’’, relataba.

Tras esto, la artista no pudo evitar de nuevo el contestar a la pregunta de las relaciones sexuales por lo que fue sincera y cómica. "¿Relaciones sexuales en el último mes? Sabes que es una pregunta que se hace a todo el mundo", le decía el jienense a su invitada. ‘’Este último mes no tantas porque no he visto... pero por lo general me gusta", confesaba haciendo referencia a su pareja, el cantante Sebastián Yatra.

"Ha habido menos. ¿Qué digo que luego no vaya a salir en las revistas del corazón?", continuaba confesando con humor para dejar claro que piensa del sexo. "De verdad, este mes he estado más tranquila, pero, por lo general, me gusta... el sexo es una cosa superdivertida y no puede ser tabú", afirmaba segura y entre risas.