Alfonso Guerra, crítico con el Gobierno de España: "La prioridad de Pedro Sánchez desde el primer día..."

Esta mañana, 'Espejo Público' ha recibido a una figura clave en la historia de la política en España. Alfonso Guerra, quien fuera vicepresidente del Gobierno entre 1982 y 1991, se ha sentado en el plató del matinal de Antena 3 para someterse a una entrevista realizada por Susanna Griso. El punto del día ha sido la gestión del Gobierno de coalición liderado por Sánchez, y todas las polémicas que le han precedido.

Precisamente, el marco de esta entrevista se desarrolla en el aniversario de la carta que el presidente del Gobierno publicaba para anunciar un período de reflexión incentivado por la investigación judicial a su mujer Begoña Gómez. En los últimos meses, el entorno de Sánchez se ha visto sacudido por los frentes abiertos de su hermano, David Sánchez, y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La utilización de la carta como barómetro

Alfonso Guerra sostiene en su entrevista con Susanna Griso que la carta de Sánchez "fue un ardid nada más y había que aguantar un poco para ver cómo respira la gente por ese tema". Ha sido entonces cuando el exvicepresidente socialista ha querido señalar la que según él ha sido el objetivo de Sánchez desde su llegada a la Moncloa. "La prioridad de Pedro Sánchez desde el primer día ha sido la de mantenerse en el poder", responde con contundencia

De acuerdo a las palabras de Guerra, el principal trabajo que se tiene que realizar desde el Ejecutivo "es entender que la estabilidad del Gobierno no es superior a las necesidades el país". Las necesidades mantenidas y por mantener, como establece el expolítico, deben de primar por encima de cualquier intento por mantenerse en el poder.

Para concluir la entrevista, Alfonso Guerra ha evidenciado que la búsqueda de apoyos por parte del PSOE ha estado basada desde hace años en la premisa anteriormente mencionada. "Si no no estaríamos con Puigdemont, hace 7 años los socialistas no hubieran pensado que se iba a firmar un documento con Bildu en el mismo papel", concluye el sevillano.