Antena 3 se afirma como líder de audiencia

Según informa Barlovento Comunicación, ‘Hermanos’ volvió a consolidarse como líder de lo más visto la pasada noche del lunes 26 de junio. La novela turca emitida en Antena 3 consiguió subir 1.5 puntos, es decir unos 76.000 telespectadores obteniendo un total de 14,4% de cuota de pantalla, lo que se traduce a 1.380.000 telespectadores. Su principal rival, Telecinco, con el estreno de la película ‘Bohemian Rhapsody’ logró 9,7% de share, un total de 993.000 personas estuvieron visualizando la biopic del cantante Freddie Mercury.

RTVE fue la más afectada en cuanto a audiencias. ‘4 estrellas’ perdió 12.3 puntos en comparación con la semana anterior ya que fue la final de ‘MasterChef 11’. La ficción española emitida en La 1 firmó un 7,4%de cuota de pantalla, lo que viene a ser un total de 900.000 telespectadores. Su programa sucesor, ‘El cazador’ logró subir 0.7 puntos consiguiendo un 8,1% de share, es decir 941.000 espectadores.

En cuanto a las hermanas pequeñas, laSexta con ‘El Objetivo’ subió hasta un 7,3% de share. El programa presentado por Ana Pastor que contó con la visita de la políticaYolanda Díaz logró captar a 866.000 espectadores. Cuatro con 'Focus' solo consiguió reunir a 465.000 telespectadores, lo que se traduce a un 5% de cuota de pantalla. La 2no se quedó muy por detrás. ‘Mi casa flotante’ apuntó un 3% de share manteniendo tan solo a 242.000 telespectadores enganchados. Esta cifra cambió gracias a ‘Días de cine clásico: Conan el Bárbaro’ cuyo film consiguió subir 2.2 puntos logrando obtener un 4,5% de cuota de pantalla, es decir 521.000 telespectadores.

[[H4:Telecinco con ‘Así es la vida’]]

El nuevo programa de Mediaset que daba continuidad a ‘Sálvame’ parece que no ha calado del todo en la audiencia. El espacio presentado por Sandra Barneda y César Muñozno tuvo un estreno muy positivo no llegando a alcanzar las cifras que su antecesor obtenía. ‘Así es la vida’ firmó un 10.7% de cuota por lo que 922.000 personas estuvieron atentos a este nuevo espacio.