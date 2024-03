Antonio Naranjo responde a Roberto, cabo del Ejército que dice sentirse mujer: "A mí no me vacile. Usted es un hombre de cabo a rabo"

El controvertido testimonio de una cabo del ejército de Ceuta ha desatado la polémica tras su aparición en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3. Roberto, quien se identifica como mujer a pesar de mantener su aspecto y nombre masculinos, ha explicado su situación en relación con la nueva Ley Trans, con la que dice haber ajustado su identidad de género de acuerdo a cómo se percibe internamente.

En la entrevista, la cabo Roberto explicaba cómo al revisar la legislación, descubrió que su identidad no se ajustaba completamente a cómo se sentía internamente. "Según la ley, lo que yo perciba es lo que puedo decir legalmente que soy", dijo el pasado martes en el programa. A pesar de las ventajas profesionales que podría obtener al cambiar su género, Roberto niega haberlo hecho por beneficios personales, afirmando que "yo no era como los demás tíos. Yo estoy más enfocado en el género femenino. No he optado a ningún tipo de beneficio ni ventaja. Mi vida sigue igual".

Su testimonio ha sido recibido con escepticismo desde el plató de televisión del programa de Sónsoles. Antonio Naranjo, periodista presente en el programa, no ha dudado en cuestionar la sinceridad de Roberto, sugiriendo que podría estar burlándose de la ley que busca ayudar a mujeres que sí han sufrido desigualdad. "Me parece que te estás riendo de las mujeres. Usted dice que es una mujer, pero es un hombre de cabo a rabo", ha dicho Naranjo. Por su parte, Sonsoles Ónega también ha expresado sus dudas en ese aspecto: "No sé si se está riendo de las mujeres, pero de la ley, seguro".

Naranjo continuó expresando su firme rechazo hacia lo que ha considerado una "pantomima". En referencia al testimonio de Roberto, afirmaba: "Que a usted la ley le permita hacer estas cosas, demuestra que hay que cambiarla. Pero por lo menos, cuando yo esté delante, a mí no me vacile". Así, el periodista dijo estar "defendiendo a las mujeres", que hay únicamente dos tipos: las mujeres biológicas y las mujeres transexuales, quienes "hacen un viaje muy traumático como para que venga un enterado como usted aprovechándose de una ley, y tenga con esa barba, con ese pelo, con esos gustos y con ese todo, la jeta de decir que es una mujer como ellas". Criticando las palabras de la cabo, añadió: "Y encima perdonarle la vida porque no entra a sus vestuarios ni servicios a verlas como se cambian o hacen sus necesidades", desatando los aplausos del público presente en el programa.