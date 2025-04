De Bélgica al prime time: el éxito mundial “99 to Beat” aterriza en España

Puede que no haya disparos, monos rojos ni premios millonarios en wones coreanos, pero la tensión está servida. Atresmedia ha activado su propio “modo supervivencia” con la compra de los derechos de “99 to Beat”, un formato belga que ya ha arrasado en más de diez países y que ahora prepara su desembarco en España. ¿La propuesta? 100 concursantes, 99 desafíos y una sola regla: no quedes último. El que falla, se va. Y el resto, a seguir sudando.

Lo ha adelantado El Televisero: la adaptación española será producida por Boxfish TV, el mismo equipo que firma “Bake Off”, lo que ya garantiza una factura cuidada y un diseño visual pensado al milímetro. Aunque aún no se ha confirmado en qué cadena se emitirá —entre Antena 3 y laSexta está el dilema—, lo que sí está claro es que Atresmedia no se ha querido quedar atrás en el boom global de los formatos de eliminación en cadena. Porque si algo ha quedado claro en televisión es que el espectáculo crece a medida que se encoge el grupo.

El origen de “99 to Beat” está en Bélgica, donde fue creado en 2018 por VRT y De Chinezen. Desde entonces ha recorrido el mapa: Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Italia, Brasil… En muchos países ya van por varias temporadas. Solo en Países Bajos, se han emitido diez ediciones en cinco años, cinco de ellas con celebrities. La mecánica se mantiene inalterable: pruebas visuales, físicas, absurdas o desternillantes, pero con un único desenlace por ronda: el peor se va a casa.

Y no, no se trata de un plagio de “El juego del calamar”, aunque las comparaciones son inevitables. Aquí no hay violencia, pero sí eliminación. No hay sangre, pero sí orgullo herido. Y si en la serie coreana perder significaba desaparecer de la existencia, en “99 to Beat” significa desvanecerse del plató y de la carrera por el premio final.

El catálogo de pruebas es puro surrealismo lúdico: recoger un huevo con una cuchara en la boca, mantener una lata en equilibrio en ángulo exacto, dar con una diana, correr con aletas, romper una piñata a ciegas, rescatar palillos de un montón de heno o atrapar un pollo en un gallinero. Un desfile de retos en apariencia inofensivos que, bajo la presión del cronómetro y el miedo a ser el último, se convierten en pura adrenalina.

La versión española contará con concursantes anónimos, aunque no se descarta, si el formato prende, una futura versión VIP. De hecho, otros países como Noruega ya han jugado esa carta, estrenando una versión con 40 celebridades en 40 desafíos. Pero en este primer asalto, Atresmedia apuesta por gente de la calle, dispuesta a poner a prueba su temple, su puntería y sus reflejos ante toda España.

La clave del éxito está en esa combinación de sencillez extrema —las reglas caben en una frase— y espectacularidad visual. Un programa que se entiende al instante pero que nunca te da margen para relajarte. Justo lo que necesita el prime time en tiempos de zapping nervioso y scroll eterno. Porque “99 to Beat” no requiere contexto ni grandes historias personales. Basta con ver una ronda para engancharse al juego, elegir favoritos y, por qué no, sufrir con cada eliminación como si fuera la propia.

Y lo cierto es que, con esta adquisición, Atresmedia demuestra algo más que olfato: refuerza su catálogo de entretenimiento competitivo, un terreno donde ya domina con “El 1%”, “Pasapalabra”, “Tu cara me suena” o “El Desafío”. Ahora suma una propuesta con alma de videojuego, cuerpo de reality y alma de broma mortal. Sin necesidad de disfrazarse de distopía.

100 entran. Solo uno gana. Todos compiten. Pero el espectáculo es colectivo. Y aunque no sepamos aún quién lo presentará ni cuándo se emitirá, hay algo seguro: alguien va a caer en cada ronda. Y vamos a estar ahí para verlo.