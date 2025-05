Un «best seller» que también se puede escuchar

Una de las escritoras más destacadas de nuestro país, Dolores Redondo, apuesta por ofrecer las máximas variantes posibles de sus obras para el disfrute de sus lectores. Por ello, y de la mano de Audible, empresa de Amazon, han llevado a cabo la adaptación de uno de sus «best seller», «Esperando el Diluvio» a la ficción sonora. Este espectacular trabajo nos permite disfrutar de las 575 páginas de la apasionante novela en tan sólo 13 episodios de media hora cada uno en los que se recrean todos los diálogos y sonidos para que el oyente no se pierda ninguno de los matices que propone la escritora en su libro. «Te permite volver a ser consciente de que existe otra posibilidad y otra vida para el libro. Una nueva oportunidad para que aquellos que disfrutaron mucho la novela puedan hacerlo de nuevo desde otro formato. Y muchas otras veces para que te descubran», señala la autora en declaraciones a LA RAZÓN. Además, añade: «Hay muchas circunstancias que hacen que la ficción sonora sea una buena forma de consumir este contenido cultural. Por ejemplo, los oyentes me cuentan que les ayuda mucho escuchar mis obras en momentos de estrés. Escuchar es infinitamente más fácil y necesita una menor concentración. Y, por supuesto, mucha gente lo utiliza para relajarse o para dormir. Es lo más parecido a que te cuenten un cuento».

Un cambio de estructura

Un texto que narra la historia de un asesino conocido comoque entre los años 1968 y 1969 mató a tres mujeres en Glasgow. Nunca fue identificado y, en la actualidad, el caso todavía sigue abierto. El investigador de policía Noah Scott Sherrington logra llegar hasta él, pero un fallo en su corazón en el último momento le impide arrestarlo. A pesar de su frágil estado de salud, Noah sigue una corazonada que lo llevará hasta la ciudad de Bilbao, justo unos días antes de que un verdadero diluvio arrase la ciudad.

Lo que sí varía, en comparación con el formato original, es la estructura del relato. En la novela, hay flashbacks a la adolescencia de John Biblia y se van alternando capítulos desde el punto de vista de Noah Scott Sherrington y de John Biblia, y también de otros perso-najes. Mientras que en la adaptación, se ha optado por comenzar el primer episodio directamente con Noah y con lo que ocurre. Por tanto, el oyente está junto a él en casi toda la obra. Eso sí, esta ficción sonora mantiene intacta la naturaleza y el ADN de la obra de Dolores Redondo.

Por ello, y para dar un valor añadido al contenido ha sido muy importante la elección de las más de 30 voces seleccionadas. Entre las personas más destacadas y que son las encargadas de dar vida a los personajes principales: Jorge Machín interpreta a Noah Scott Sherringtong, Victor Clavijo a John Biblia, Aitor de Kintana a Mikel Lizarso, Nahia Laiz a Maite, Telmo Irureta a Rafa y Eli León a la Doctora Elizondo. Sobre este aspecto, Dolores Redondo apunta: «Se ha hecho un casting maravilloso. Me ha gustado mucho que se han cuidado al detalle los acentos. Es una historia que ocurre en Bilbao y tenía que sonar a la ciudad. Lo han conseguido. Además, tiene una ventaja escuchar por encima incluso que de ver y es que sigue dejando espacio a la imaginación. La ficción sonora te permite seguir construyéndolo y eso es algo que me gusta mucho».

Por otro lado, queremos destacar la elección del museo Guggenheim de Bilbao como el lugar escogido para la presentación de esta ficción sonora. Un lugar emblemático que acogió a más de 200 invitados y que es el lugar ideal para hablar sobre esta novela. «Ha sido un sueño cumplido. Cuando me lo dijeron, me pareció ideal. Un privilegio y muy bien traído. La novela ocurre en 1983 en el lugar donde ahora está el emplazamiento del museo Guggenheim. Entonces, allí había un muelle que se llamaba «Muelle de los ingleses», donde llegaban los barcos que venían de Escocia. También hubo un campo de fútbol o un pequeño cementerio. Es un punto fundamental y aparece en muchas ocasiones en la novela», apunta la autora. Por último, Dolores Redondo concluye: «Ha sido como que me lleven al escenario de mi novela. Un lugar emblemático y con mucha trascendencia en la historia. Es precioso poder decir que en este mismo sitio en el que estamos, aquí desembarcaban los marineros ingleses. Aquí llega Noah en la novela. En definitiva, es una carta de amor a la ciudad

de Bilbao».