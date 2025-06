Joaquín Prat admite que se fue a la cama feliz tras la victoria de Borja en 'Supervivientes 2025'

Con la bandera de la Comunidad Valenciana sobre los hombros y con una cara de asombro que quedará para la posteridad en cuanto a realities de Mediaset se refiere, Borja González se proclamó anoche vencedor de la edición 2025 de 'Supervivientes', superando por el camino a Álvaro Muñoz Escassi, Anita Williams y el huracán Montoya. Joaquín Prat, maestro de ceremonias de 'Vamos a ver', no ha dudado en comentar la gran final de la isla de los famosos de Telecinco y no ocultó que está contento con el veredicto de la audiencia, convirtiendo en vencedor a un "verdadero supervivientes y no a un creador o creadora de contenido".

Ganó su manera de entender el reality

Joaquín Prat no ha dudado en mostrar su satisfacción por el desenlace de la final de 'Supervivientes 2025', celebrando que el ganador haya sido Borja. El presentador de 'Vamos a ver' ha subrayado con contundencia: "Borja, ganador de 'Supervivientes'. Yo estoy muy contento porque ha ganado 'Supervivientes' un superviviente y no un creador de contenido", en clara alusión a los diferentes perfiles que compitieron por la victoria. Para Prat, el desenlace representa una vuelta al espíritu original del concurso, ese en el que se premia el esfuerzo físico, la superación personal y la adaptación extrema, más allá de las estrategias de viralización y espectáculo en redes sociales. Su reflexión pone en valor el sacrificio y la entrega de los concursantes que viven la experiencia al límite, lejos del foco constante del contenido digital. En un programa cada vez más condicionado por la imagen y los seguidores, Joaquín celebró que el público valorará precisamente lo contrario.

En su análisis, Prat fue más allá al destacar que la final de esta edición reflejaba “dos formas de entender un reality de supervivencia”. Por un lado, estaban Montoya y Anita, quienes, según explicó, encarnaban el perfil de creadores de contenido, con una fuerte presencia audiovisual durante la aventura. Por otro, Escassi y Borja representaban, a su juicio, la esencia del programa: el esfuerzo físico, el crecimiento personal y la lucha por sobrevivir en condiciones extremas. Para el presentador, esa contraposición fue clave para entender la narrativa de la final. Además, confesó que cuando se anunció que Borja era uno de los finalistas junto a Escassi, respiró tranquilo. “Dije: ‘apago, me voy a dormir porque cualquiera de los dos me vale’”, comentó con ironía, dejando clara su preferencia por un perfil más clásico y auténtico dentro del reality.