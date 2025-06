Borja González, ganador de 'Supervivientes 2025', confirma qué hará con el premio: "Darle lo que quiere"

Borja González se ha convertido en el orgulloso ganador de los 200.000 euros del premio final de 'Supervivientes' tras haber derrotado a Anita, Montoya y Álvaro Muñoz Escassi. El joven, que todavía se encuentra en una nube, parece que ya tiene muy claro en qué va a invertir el dinero. "Ahora mismo no me lo creo", se sinceraba ante las cámaras.

Un premio que ha dedicado a su familia y que quiere destinar también a solventar las consecuencias que dejó la devastadora DANA. "Ana quería una casa. Así que me va a tocar darle lo que quiere", apuntaba en referencia a su novia. De hecho, parece que entre sus grandes ilusiones estaría la de adquirir un chalet, donde puedan tener un huerto y también gallinas. "Este premio no es solo mío. Es para mi familia, para volver a levantar lo que el agua se llevó", matizaba Borja emocionado.

Un premio para levantar "lo que el agua se llevó"

Y es que ellos también se vieron afectados por la devastadora riada que azotaba Valencia en octubre del año pasado, donde perdieron su coche. Justo por eso, parte del dinero también irá destinado a adquirir un nuevo vehículo. Una gran alegría para el concursante, quien ha sabido hacerse con el cariño del público.

Para él, la clave de su victoria se encontraría en haberse mantenido "real, educado y no crear malos rollos", considera. "Creo que he sido buen superviviente, he sabido convivir, he dado todo en las pruebas e igual eso es lo que le ha gustado a la gente", asegura.