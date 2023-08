La campaña que derrotó a Miguel Ángel Revilla es la más premiada del mundo en los Oscars de la política

La campaña electoral que el pasado 28 de mayo permitió a la popular María José Sáenz de Buruaga convertirse en presidenta de Cantabria y que, además, puso fin al largo mandato de Miguel Ángel Revilla ha resultado la más premiada del mundo en los Napolitan Victory Awards.

Dichos premios están considerados como los más importantes del mundo en el ámbito de la comunicación electoral. La campaña 'Despierta, Cantabria', que supuso el fin de los 16 años de presidencia de Revilla, líder del PRC y conllevó la victoria del Partido Popular, ha obtenido cuatro galardones, entre ellos las distinciones a la excelencia creativa en ataque, vídeo, cartelería y el premio absoluto a la mejor campaña presidencial.

Un viaje al pasado y una impresión lenticular

Además de la campaña en su conjunto, el jurado destacó el vídeo 'Un viaje al pasado' en el que se denunciaba que el tren de Bilbao a Santander completa hoy el viaje en el mismo tiempo que hace 70 años. En el rodaje de la pieza, varios afiliados se vistieron con trajes de época, visitaron las estaciones e informaron a los viajeros de 2023 de cuáles eran los horarios de 1953, para llamar la atención sobre el retraso histórico en las infraestructuras de la región.

Los galardones que otorga The Washington Academy of Political Arts and Sciences también premiaron el primer cartel electoral elaborado con material lenticular en el que se alternaban los rostros de Miguel Ángel Revilla y el presidente Pedro Sánchez bajo el lema "Son lo mismo" y que suscitó numerosas menciones en medios de comunicación nacionales.

La impresión lenticular conseguía dotar de fuerza al mensaje, pues convertía la pieza en un cartel dinámico cuyo contenido cambiaba según la posición de la persona que lo miraba. Conforme el observador se desplazaba ante el cartel, se alternaba la cara de los presidentes cántabro y español, y el efecto ponía el acento en la alianza política entre ambos partidos (PSOE y PRC) tanto en Cantabria como a nivel nacional.

Dicha campaña lleva la firma de la nueva agencia española Ernest que fundaron en noviembre del año pasado Pablo Alzugaray, Nacho Guilló y Abelardo Bethencourt, que recogió los cuatro premios a su trabajo en una ceremonia que tuvo lugar en Washington. Bethencourt, director general de Ernest, se mostró "muy agradecido a la Academia por los premios que son un reconocimiento a una campaña compleja pero que, gracias a todo el trabajo del equipo, supo alcanzar sus objetivos mediante acciones creativas y con gran dosis de estrategia política".

Por su parte, el presidente de Ernest, Pablo Alzugaray, subrayó que "el marketing electoral es al marketing lo que la Fórmula-1 a la automoción. Todo va más rápido, los competidores son más agresivos y cuando terminan todo el mundo sabe quién ha ganado".