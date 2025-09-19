Carolina Marín se abre como nunca: “Tengo miedo a no superarme”

Carolina Marín no solo rompe récords: también rompe el silencio. En su entrevista más personal hasta la fecha, la campeona olímpica se sienta este viernes en "Plano General", el programa que dirige Jenaro Castro en La 2 de RTVE, para hablar sin filtros sobre su carrera, su dolor y sus sueños. Desde el Centro de Alto Rendimiento del CSD, su segunda casa, confiesa que sigue luchando por volver a competir tras una nueva lesión en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Tengo miedo a no superarme, pero lo voy a intentar por tercera vez”, confiesa. La frase condensa la esencia de una deportista que ha hecho del sacrificio y la resiliencia su marca personal. Con siete oros europeos y cuatro títulos mundiales, su historial impone, pero detrás del podio hay también miedo, exigencia y duelo. "La pérdida de mi padre fue lo más duro, pero me dio fuerza", recuerda con la serenidad de quien ha aprendido a convivir con el dolor.

“Me cuesta exteriorizar mis emociones”, dice sin tapujos, al tiempo que se define como “muy cabezona, trabajadora y perfeccionista”. Un carácter forjado a base de rutinas extremas, autoexigencia y la convicción de que la humildad no se finge, se hereda. “Sin mis padres no sería nadie”, afirma, recordando que ya con 14 años le dijo al mundo que quería “ser la mejor en todo”.

Durante la entrevista, Carolina comparte su admiración por deportistas como Rafa Nadal o Pau Gasol, con quienes comparte no solo éxitos, sino una ética común. Sabe que el final de su carrera se acerca, pero no lo vive con nostalgia, sino con claridad. “En el futuro quiero ayudar a los demás”, afirma, dejando entrever su voluntad de seguir vinculada al deporte desde otro lugar.

Además de repasar su trayectoria profesional, la onubense se somete a todas las secciones del programa: desde la semblanza biográfica con Javier López, hasta su visión de la actualidad en la Sala de Prensa, pasando por el rincón más íntimo de su alma. En cada plano, Carolinamuestra un rostro distinto, pero siempre fiel a sí misma: exigente, autocrítica y profundamente humana.

"La solución de España pasa porque los políticos piensen en las personas que están sufriendo", reivindica, mostrando que su compromiso va más allá del deporte. Su presencia en "Plano General" no es solo una entrevista, sino un retrato sincero de una mujer que no deja de evolucionar, dentro y fuera de la pista.