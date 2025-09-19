Karlos Arguiñano habla de su curiosa interacción con Robert Redford: "¿Qué hace este aquí?"

Karlos Arguiñano ha sacado a la luz un recuerdo que guardaba desde hace años: la vez que compartió ascensor con Robert Redford en Washington. El chef vasco relató la anécdota en su programa de Antena 3 nada más conocerse la muerte del actor estadounidense a los 89 años. Según contó, el encuentro sucedió en el hotel Watergate.

Karlos iba acompañado de Patxi Trula y Ramón Ramírez cuando las puertas del ascensor se abrieron y apareció él: rubio, ojos azules, traje azul impecable. Arguiñano lo describe como si aún lo tuviera delante, repitiendo “impecable” para dejar claro que ni un pliegue desentonaba en el conjunto.

En aquel cubículo, los cuatro quedaron atrapados en un silencio que no era de desconcierto, sino de pura sorpresa compartida. Ninguno dominaba el idioma del otro, pero la mirada lo decía todo: “¿Y estos qué harán aquí?”. parecía pensar Redford, mientras los españoles traducían la misma frase al euskera y al castellano sin articular palabra.

Cuatro hombres, cuatro carcajadas y ninguna palabra

El ascensor subió lentamente y la tensión se transformó en complicidad. De la sorpresa pasaron a la sonrisa, de la sonrisa a la carcajada contenida y de ahí a una risa abierta que hizo tambalear el cubículo. Arguiñano insiste en que fue “descojonarse” literalmente. El actor mantenía la elegancia incluso al reírse, mientras los tres españoles se agarraban al pasamanos para no caerse. Cuando las puertas se separaron, cada uno salió a su planta sin despedida, pero con la certeza de haber compartido un instante que no necesitaba traducción.

Desde entonces, el cocinero ha contado la historia tantas veces que ya forma parte del repertorio familiar de anécdotas imposibles. Ahora, con la noticia del fallecimiento de Redford, el recuerdo adquiere un tono más melancólico: “En paz descanse, pedazo de actor”, dijo antes de firmar el capítulo.