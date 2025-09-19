Pedro J. Ramírez vuelve a los platós de televisión de la mano de 'El Hormiguero'

Líder absoluto otra vez en esta vigésima temporada. 'El Hormiguero' está intratable este curso televisivo 2025/26 y anoche con la entrevista a Luz Casal consiguió un 15.7% de share y una media de 1.804.000 espectadores, en otra noche marcada por la UEFA Champions League. El programa del access prime time de Antena 3 comandado por Pablo Motos recibirá la semana que viene a grandes personalidades del séptimo arte de nuestro país y a uno de los periodistas de referencia en España durante los últimos 50 años.

El lunes será turno de la top model española Esther Carreras que presenta nuevo desfile en Madrid por la Mercedes-Benz Fashion Week. Al día siguiente, Pablo Motos entrevistará a todo un tótem del periodismo nacional, Pedro J. Ramírez, que presentará en el programa de las hormigas más célebres de nuestra televisión sus memorias 'Por decir la verdad', que llegará a las librerías el miércoles 24 de septiembre.

El miércoles será turno de Alejandro Aménabar y Julio Peña, director y protagonista de 'El Cautivo', el largometraje que retrata a un joven Miguel de Cervantes durante su cautiverio en Argel, que ha suscitado una sonora polémica por la supuesta homosexualidad del célebre escritor que será tratada en el programa. Por último, el jueves despedirá la semana uno de los galanes de nuestro cine, Álex González, que presenta nueva película: 'La sospecha de Sofía' de Imanol Uribe.