¿Cuál es el motivo por el que las candidaturas de Austria y Chipre en Eurovisión 2025 tienen influencia española?

El escenógrafo español Sergio Jaén, conocido por su trabajo en la propuesta de Irlanda en Eurovisión 2024, ha sido confirmado como director artístico de la actuación de Austria en el certamen europeo de 2025. Su labor se centrará en la puesta en escena de "Wasted Love", la canción con la que Johannes Pietsch, conocido artísticamente como JJ, representará al país en Basilea.

Con 23 años, JJ es un contratenor con formación en la Ópera Estatal de Viena. Su carrera despegó tras su paso por el concurso musical Starmania, donde fue finalista. En "Wasted Love", el cantante austriaco fusiona el canto lírico con una producción contemporánea, una propuesta arriesgada que pretende destacar en la segunda semifinal de Eurovisión 2025. El videoclip del tema muestra al artista en un bosque, reflejando tristeza y dolor, pero culminando en un desenlace vibrante con elementos electrónicos que realzan la potencia de su interpretación. Teya, exrepresentante de Austria en Eurovisión 2023 con "Who the Hell is Edgar?", es una de las compositoras del tema.

Por otra parte, el nombre de Sergio Jaén ha ganado peso en el ámbito eurovisivo en los últimos años. Nacido en Elche en 2001, es un director y productor audiovisual que estudió cine y televisión en University of the Arts London (UAL). Desde entonces, ha trabajado en diversos proyectos, incluyendo colaboraciones con artistas de renombre y marcas como Puma. En Eurovisión 2024, su trabajo en la escenografía de Bambie Thug y su tema "Doomsday Blue" llevó a Irlanda a alcanzar la sexta posición, obteniendo reconocimiento por la creatividad y la innovación de su propuesta visual. Además, participó en el Eurovisión Junior 2024, dirigiendo el espectáculo del interval act "Time To Bloom" en Madrid. Para 2025, Jaén no solo dirigirá la puesta en escena de JJ para Austria, sino que también estará a cargo de la propuesta de Chipre, representada por Theo Evan, y ha colaborado en la preselección de Finlandia (UMK), donde Erika Vikman resultó ganadora con "ICH KOMME".

El reto de Austria en 2025

El desafío de Austria en Eurovisión 2025 será mejorar la actuación de su predecesora, Kaleen, que con su tema "We Will Rave" finalizó en la posición 24 en Malmö 2024. Con la combinación de la voz única de JJ y la creatividad escénica de Sergio Jaén, la delegación austriaca espera lograr un mejor resultado en Basilea. La presencia del español en múltiples candidaturas refuerza sin duda alguna su prestigio como uno de los creativos más influyentes en el festival. Ahora, con "Wasted Love", Austria intentará conquistar tanto al jurado como al público europeo en una edición donde la competencia promete ser intensa comenzando por Melody y su "Esa Diva".