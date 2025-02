Melody y "Esa diva" dan la campanada en Eurovisión 2025 y ocupan esta llamativa posición en las casas de apuesta

A falta de casi tres meses para la celebración del Festival de Eurovisión 2025, las casas de apuestas ya perfilan a los favoritos para alzarse con el micrófono de cristal. En la primera posición se encuentra Suecia, a pesar de no haber finalizado su proceso de selección, impulsada por la posible participación de Måns Zelmerlöw, ganador del certamen en 2015 con "Heroes".

Sin embargo, la situación para España es menos alentadora. Desde que Melody fue elegida como representante con "Esa Diva" en el Benidorm Fest 2025, la candidatura española ha experimentado una caída progresiva en las apuestas. Si bien antes de la final del festival nacional España ocupaba el puesto 17, tras la victoria de la artista descendió al 21 y, actualmente, se encuentra en el número 35 de 37 participantes. En algunos momentos incluso ha llegado a situarse en la posición 36, lo que refleja la falta de confianza de los apostantes en la propuesta española.

La cantante Melody durante su actuación en la segunda semifinal del BenidormFest 2025 que se celebra este jueves en la localidad alicantina de Benidorm. Morell Agencia EFE

Durante una visita a Sevilla el pasado 21 de febrero, Melody fue preguntada por los medios sobre su posición en las casas de apuestas. La artista restó importancia a estos rankings y aseguró que su desempeño en el escenario será el verdadero termómetro de su candidatura: "Yo no tengo ningún problema. El artista lo demuestra en el escenario, no en las apuestas". Su respuesta refleja la confianza de la cantante en su canción, que mezcla rumba con influencias pop y un marcado carácter reivindicativo, aunque parece no haber convencido a los apostantes hasta el momento.

Por otra parte, a pesar de la escasa confianza reflejada en las casas de apuestas, la historia reciente demuestra que estos pronósticos no siempre se corresponden con el resultado final en Eurovisión. En 2024, Blanca Paloma y su tema "Eaea" partían desde la décima posición en las apuestas, pero finalmente España terminó en el puesto 17. En 2023, Nebulossa con "Zorra" logró escalar hasta el número 11, pero finalizó en el 22º lugar en el certamen. Sin embargo, en 2022, las predicciones acertaron con Chanel y su "SloMo", ya que tanto en las apuestas como en la final ocupó la tercera posición.

La representante española en Eurovisión 2022, Chanel RTVE RTVE

Aún queda margen para darle la vuelta a la situación

Eurovisión 2025 se celebrará el próximo 17 de mayo en Basilea, con las semifinales programadas para el 13 y 15 de mayo. Como parte del Big Five, España tiene garantizado un pase directo a la final, aunque deberá aprovechar las semanas previas para promocionar "Esa Diva" en los eventos eurovisivos y mejorar su percepción ante Europa. Queda por ver si, a medida que los ensayos comiencen y la propuesta española se exhiba ante el público internacional, las apuestas comienzan a favorecer a Melody o si, por el contrario, España seguirá luchando contra la falta de apoyo en estos rankings previos al festival musical más importante del viejo continente.