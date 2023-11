Los dardos de Belén Esteban y Kiko Matamoros a Mediaset en 'La Resistencia'

‘La Resistencia’ inició su semana recibiendo a dos invitados de infarto. Belén Esteban y Kiko Matamoros visitaban el espacio de MovistarPlus+ para hablar de su primer proyecto en una plataforma de streaming: un docureality llamado ‘!Sálvese quien pueda!’ en Netflix. En dicho proyecto, los colaboradores más emblemáticos del programa ‘Sálvame’ visitan Miami y México en busca de nuevas oportunidades laborales tras el fin del que fuera su trabajo durante 14 años.

Tanto Matamoros como Esteban entraron de lleno en el ambiente cómico de ‘La Resistencia’, especialmente la de Paracuellos quien no dudó en decirle al presentador, David Broncano, lo molesta que estaba con él ya que la primera vez que visitó el programa, en diciembre de 2021, lo hizo con una entrada en silla de ruedas. Esto, para la ‘Princesa del pueblo’ fue un acto de mala suerte ya que seis meses después sufriría una lesión en su pierna la cual estuvo un año curándose.

‘’Escucha, te digo una cosa: estoy enfadada contigo porque la última vez que estuve aquí me montaste en una silla de ruedas y a los seis meses me rompí la pierna. Eso da mala suerte’’, comienza a decir Belén. ‘’Pero no te obligamos’’, le respondía el presentador. ‘’Bueno, casi, me sentásteis, sí. No digas que no David, no te quites culpa. Eso es gafe. Porque no lo sabía, sino no me monto. Pero ahora ya estoy bien’’, soltaba la de San Blas con su característica forma de hablar mezclada con humor.

Este tema dio de qué hablar ya que Matamoros afirmó que la persona más gafe es Víctor Sandoval sacando a relucir la experiencia que vivieron en Miami, y que se puede ver en el docureality, cuando visitaron el que fuera hogar de Víctor. Tras seguir contando un par de anécdotas vividas durante las grabaciones, Broncano quiso saber si seguían teniendo relaciones con Telecinco.

‘’¿No tenéis ningún contacto con Telecinco, estáis fuera de esa órbita?’’, preguntaba el presentador. ‘’No, nosotros somos de La Fábrica de la Tele’’, decía ‘La Patrona. ‘’No, de Telecinco nos echaron’’, soltaba Matamoros de golpe a la vez que su compañera, tapándose la boca, le advertía: ‘’No digas eso’’. ‘’¡Hostias!, ¿es mentira?. Yo respeto mucho a Telecinco y quiero mucho a Telecinco. Llevo a Mediaset en el corazón porque me han dado 24 años de comer. Pero que nos echaron también hay que decirlo’’, decía el empresario recibiendo la aprobación de la Esteban por los elogios a la empresa de comunicación.

El presentador, al ver que la invitada mostraba rostro de morderse la lengua no dudó en buscarle las cosquillas. ‘’Te has llevado un disgusto, ¿Belén?’’, le preguntaba el jienense. ‘’No, yo estoy callada. Yo no hablo. Yo soy como Kiko, estoy muy agradecida’’, respondía la invitada. ‘’¿Os enviaron un email?’’, insistía el presentador para saber qué ocurrió.

‘’¿Perdón?, ¿a mí?, no’’, respondía la Esteban a lo que Matamoros relató cómo se enteraron del fin de ‘Sálvame’. ‘’Salió en ‘El Mundo’ y estábamos en el plató y digo: ‘Qué estamos en la puta calle’’’. revelaba el padre de Anita y Laura Matamoros. ‘’¿En directo?’’, volvía a preguntar Broncano. ‘’Tss, en directo. no, dos meses nos estuvieron jodiendo’’, volvía a soltar con naturalidad la de Paracuellos para luego pedir que cambiaran de tema.

Para concluir el programa, el cómico lanzó sus preguntas clásicas ‘’dinero en el banco y número de relaciones secuales en el último mes’’. ‘’La última vez que estuviste aquí te debían 400.000 euros’’, le lanzaba a Belén a lo que esta afirmó que ‘’se lo siguen debiendo pero está muy bien’’. ‘’¿A ti te deben pasta?’’, se dirigía a Kiko. ‘’A mí no, debo yo. A la Agencia Tributaria. Menos bromas’’, soltaba con humor Matamoros confesando que debe menos de 600.000 euros.

En cuanto a las relaciones sexuales, ‘La Patrona’ volvió a mostrar su naturalidad afirmando que ‘lleva desde el jueves con la casa llena de gente por su cumple’’ por lo que no ha podido mantener relaciones pero afirmó con seguridad ‘’que cuando cogiera a su marido lo iba a reventar’’ para luego decir que ambos están muy enamorados.