Gonzalo Miró y Juan del Val protagonizan un rifirrafe por la amnistía en 'La Roca'

Las manifestaciones convocadas por el Partido Popular en todas las ciudades españolas contra la amnistía y el pacto entre el PSOE y Junts no solo ha levantado ampollas en la sociedad española sino, también, en los medios de comunicación, especialmente en ‘La Roca’, el espacio de laSexta presentado por Nuria Roca.

Dicho espacio preparó un debate sobre este tema con la presencia de Antonio Naranjo, Gonzalo Miró, Nativel Preciado y Juan del Val. Tras escuchar las distintas opiniones de los presentes, Miró pedía la palabra para dar su opinión al respecto de las manifestaciones en Ferraz,

''No es verdad lo que se está diciendo. Yo quiero llevaros la contraria a toda la mesa. Yo creo que todo esto que ha pasado estos días en Ferraz no es fruto de la casualidad, todo tiene una intención política. Y creo que la intención de determinados líderes políticos es la de deslegitimar al Gobierno e incendiar las calles todo lo que se pueda hasta llevar el ambiente a un lugar irrespirable'', comenzaba a decir el colaborador.

Nuria Roca, al escucharle, se dirigió directamente a él para preguntarle: ''¿Tú crees que esto es la pretensión del PP?''. Gonzalo, ante tal pregunta no dudaba en decir que ‘’Sí’’. ''Yo he escuchado decir a Aznar que cada uno debe hacer lo que puede hacer. No sé si se refiere a los políticos, a las calles o al ejército. He visto a Aguirre en Ferraz cortando el tráfico. He visto a Abascal diciendo a la policía que tenía que desobedecer las órdenes que llegan de arriba porque son ilegales. He escuchado a Ayuso decir que Pedro Sánchez es un dictador. No es casualidad. Cuando políticos de la derecha llevan este tipo de discurso lo que están haciendo es alentar a las calles'', sentenciaba el colaborador para recalcar como otros rostros políticos como Cayetana Álvarez de Toledo o Ayuso habían estado presentes en dichas manifestaciones.

Ante estas declaraciones de Miró, Juan del Val, demostrando su sinceridad, quiso suscribir las palabras de su compañero tachando la actitud, especialmente de Ayuso y Abascal, como ‘’lamentable’’ para después preguntarle a Gonzalo que opinaba sobre la amnistía.

''¿Tú qué opinas del acuerdo que se firmó con Junts?», le espetaba del Val a su compañero. ''Evidentemente lo difícil de tragar para el PSOE es conceder la amnistía a cambio de unos votos'', respondía Gonzalo. ''Pero no hablo solo de la amnistía, hablo del ‘lawfare’ y de otras cosas'', recalcó el escritor. ''No me mezcles los temas porque entonces nos volvemos locos'', le soltaba Miró.

''Pero es que eso es el acuerdo'', volvía a tomar la palabra el marido de Nuria Roca. ''Pero Nuria ha centrado todo esto en lo que ocurrió en Ferraz, no me ha hablado del acuerdo de la amnistía'', continuaba respondiendo Gonzalo quien acabó hablando del ‘lawfare’. ''Hablemos del 'lawfare'. Yo no creo en la separación de poderes, pero no por ahora en lo del PSOE. Nunca he creído en la separación de poderes, porque sino el PP no tendría secuestrado el poder judicial'', contestaba Gonzalo.

Esta respuesta caldeó más el ambiente causando un rifirrafe entre ambos. ''¿Pero no crees que existe el ‘lawfare’ o no crees que debería existir?'', volvía a preguntarle Juan. ''De todas formas si los jueces están tranquilos con su manera de actuar, ¿Qué les preocupa de que haya comisiones de investigación?'', defendía Gonzalo Miró.

''¿Y el mediador internacional? ¿Todo esto te parece bien?'', insistía Juan a su compañero al ver que defendía el acuerdo del PSOE con Junts. ''En cuanto a la amnistía creo que el error está en darla a cambio de unos votos para poder gobernar. Pero esto es susto o muerte. Yo entre que gobierne el PSOE con el apoyo de Junts y con la amnistía o que gobierne el PP con Vox yo lo tengo claro'', concluía el colaborador. ''Eso es una perversión del debate'', le soltaba por último Juan mientras la presentadora retomó los mandos del espacio para conectar con una reportera para hacer un balance de las concentraciones del PP en toda España.