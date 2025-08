La declaración en exclusiva de Koldo sobre Miss Asturias: "Se ha lucrado gracias a mentir y engañar"

La actualidad del PSOE se ha mantenido en un punto de ebullición constante los últimos meses. Desde que el pasado mes de junio Santos Cerdán entrara en prisión, las tramas más mediáticas de la cúpula socialista han vuelto a colocarse en el punto de mira. Entre ellos se encuentra el ya conocido caso Koldo, ya que recientemente se ha podido conocer que el exasesor de Moncloa estaría en posesión de mensajes comprometedores de Claudia Montes, más conocida como Miss Asturias.

En la conversación que habrían mantenido, la 'amiga' de José Luis Ábalos le habría pedido a Koldo García préstamos de hasta un valor de 8.500 euros. Las transferencias se harían bajo el concepto de 'un amigo', evitando así que Montes no pudiera sufragar los gastos a los que tenía que hacer frente. Sin embargo, la protagonista indiscutible de la trama no le habría devuelto estos préstamos a García, provocando una evidente molestia.

Además, durante el día de ayer, el periódico La Vanguardia publicaba una entrevista con quien fuera el número tres de la formación, Santos Cerdán. En ella, el exsecretario de Organización del PSOE reivindicaba su inocencia, y además tildaba de 'sospechoso' a Koldo, cuando comentaba que le parecía raro que grabara su intimidad y las conversaciones que pudieran tener.

La reacción de Koldo

Jéssica Fernández, colaboradora de 'Espejo Público', llegaba esta mañana al programa con informaciones nuevas provenientes ni más ni menos que de Koldo García. Y es que, a través de una conversación que ambos han mantenido por teléfono, el equipo del matinal de Antena 3 ha podido hacerse una ligera idea de lo que pensaba él.

"No todo lo que digan los medios de comunicación es verdad y deberían de haber confirmado ciertas cosas sobre todo de esta señora", comentaba el exasesor de Moncloa al inicio del audio que le había enviado a Fernández. Tras confesar que demostrará que todas las injurias que ha dicho Claudia Montes son mentiras, García ha criticado que Miss Asturias "se ha lucrado gracias a mentir y engañar diciendo falsedades de mi persona".

La activista y también colaboradora Afra Blanco opinaba que "no descartaría por cómo está hablando (Koldo) que parezca que efectivamente va a abrir cualquier tipo de vía judicial". En cuanto la entrevista de Cerdán, Jéssica ha revelado si el exasesor se ha posicionado o no. "No tengo respuesta sobre eso", comentó finalmente la colaboradora al explicar que Koldo no se habría querido pronunciar acerca de las declaraciones del exsecretario