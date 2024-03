Desaparece La Chilindrina después de 53 años : "No quiero dar lástima"

Muchos conocen a la Chilindrina por su mítico papel en la serie creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños"El chavo del 8". Ahora y 51 años después del final de la comedia, uno de sus personajes principales, la Chilindrina desaparecerá para siempre. María Antonieta de las Nieves, la actriz tras el personaje anunció que tiene programadas sus últimas representaciones con La Chilindrina o con cualquier otro personaje, y después se retirará de la actuación a los 74 años.

En una entrevista reciente con El Colombiano", la actriz compartió que ya no quiere seguir interpretando el mismo personaje, pues piensa que está en una edad en la que ya no debería seguir en la actuación, pues no quiere “dar lástima”: “Sí y te voy a decir por qué: espero que sea una gira larga, bastante extensa. Entonces si tengo 74 años, ¿cuántos años más puedo estar en un escenario? Yo no quiero dar lástima a la gente, por lo que ‘Los huevos de mi madre’ sí va a ser lo último”.

De las nieves tenía 21 años cuando interpretó por primera vez a la amiga pizpireta de Quico (Carlos Villagrán), Don Ramón (Ramón Valdés), Doña Florinda (Florinda Meza) y el profesor Jirafales (Rubén Aguirre), entre otros. Su personaje resultaba entrañable a la vez que histriónico: el de la hija de Don Ramón, traviesa, pecosa e inteligente de 8 años enamorada del Chavo (Roberto Gómez Bolaños).Su decisión tiene mucho que ver con el personaje: “Así quisiera seguir haciendo a La Chilindrina, no lo iba a hacer con el mismo entusiasmo y la energía de los bailes y de las coreografías”.

A pesar de todo sigue confesando que cada vez que se pone la ropa se transforma de nuevo en niña, pero sin la misma energía. En su poder el Récord Guinness) por actuar como La Chilindrina por 48 años y 261 días (20 de junio de 1971 al 6 de marzo de 2020. Pero ya lleva más de 53. De las Nieves tiene programada toda un gira por Colombia, donde se despedirá de su público y de todos sus papeles. La obra se llama "Los huevos de mi madre", la cual comenzará el 18 de marzo y continuará hasta el 25 de mayo, todas las presentaciones serán en Colombia con el cantante Fernando Botero. "Es maravilloso, porque nunca me había tocado estar en la edad correcta de los personajes. Estoy encantada, feliz de la vida, me parece que es una gran oportunidad que tengo para demostrar que todavía puedo hacer de una mujer sesentona”, explicó la actriz.