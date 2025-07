"Drag Race España" regresa en septiembre con más fuerza

El fenómeno drag más internacional vuelve a casa. "Drag Race España" regresará en septiembre a atresplayer con su quinta edición, y lo hará elevando la apuesta: la ganadora se llevará un premio de 50.000 euros, un salto importante respecto a los 30.000 de ediciones anteriores. Con Supremme de Luxe al frente y el jurado habitual —los Javis y Ana Locking— preparado para evaluar hasta el más mínimo detalle, la nueva temporada se presenta como la más ambiciosa hasta ahora.

Atresmediay World of Wonder, junto a Buendía Estudios, repiten fórmula en la producción, con la seguridad que da saber que el formato ha funcionado dentro y fuera del país. No es poca cosa: "Drag Race España" ha conseguido reconocimiento crítico y del público internacional, siendo una de las ediciones mejor valoradas de toda la franquicia. La cuarta temporada cerró con una gran final celebrada en un teatro y con público en directo, siguiendo el ejemplo de la edición original estadounidense.

La quinta edición reunirá a una nueva generación de reinas dispuestas a medirse en retos de baile, actuación, diseño, pasarela y mucho más. Habrá mini retos, maxi retos y, como siempre, eliminaciones semanales hasta coronar a la nueva superestrella drag del país. Se espera espectáculo, emoción y, sobre todo, talento en estado puro.

Además de romper moldes en pantalla, la franquicia española ha hecho historia con su propia edición "All Stars", algo inédito fuera de Estados Unidos."Drag Race España" no solo es una pasarela para looks imposibles, sino también un espacio de visibilidad, creatividad y poder escénico. La quinta temporada no parte de cero: recoge el impulso de cuatro ediciones que han convertido el programa en todo un emblema del entretenimiento queer.