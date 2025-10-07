La dura noche en "MasterChef Celebrity": desmayo de Charo Reina y nueva expulsión inesperada

Charo Reina fue la protagonista involuntaria del momento más impactante de la noche en "MasterChef Celebrity 10", al desmayarse durante la prueba de exteriores y verse obligada a abandonar la competición por motivos de salud. El golpe de calor que sufrió la sevillana le impidió continuar en la repesca, truncando su sueño de volver a ponerse el delantal.

"¡Que me caigo!", se escuchó gritar a la cantante mientras pedía auxilio. La organización actuó con rapidez, pero Reinaconfesó haber perdido el conocimiento por una bajada de tensión. “Me he venido a negro y tengo la tensión muy alta. No puedo regresar a la cocina”, dijo con la voz entrecortada, mientras asumía que su camino en el programa había terminado definitivamente.

La prueba, enmarcada en el 30º aniversario de Acción contra el Hambre, transcurría en la Universidad Complutense de Madrid. Allí, aspirantes y exaspirantes se jugaban la repesca preparando un buffet para más de 200 personas. Daniel Guzmán, actor invitado, intentó terminar el plato de Charo, pero las normas fueron claras: el abandono supuso su inmediata descalificación.

“Tenía mucha ilusión por volver, más que por mí, por mi hijo”, confesó Charoentre lágrimas. A pesar del susto, no faltaron las palabras de gratitud: “Gracias por todo el cariño, volveré para apoyar en la final”. Su despedida fue tan emotiva como inesperada, dejando a sus compañeros visiblemente afectados.

Mientras tanto, la competición siguió adelante. El expulsado de la noche fue David Amor, quien no logró convencer al jurado con su plato en la prueba de eliminación. “No he podido evitar emocionarme, porque esto me ha marcado”, dijo el cómico gallego tras abandonar las cocinas entre abrazos.

Por otro lado, la inmunidad se la llevó Valeria Ros, que se enfrentó a Mariló Montero en un reto lleno de tensión y creatividad. Alejo Sauras, por su parte, cayó en la prueba inicial por presentar un plato demasiado simple. La noche, cargada de emociones, dejó claro que "MasterChef Celebrity" es mucho más que un concurso de cocina: es un escenario donde se cruzan esfuerzo, salud y emociones reales.