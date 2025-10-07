Acceso

La semana taurina en televisión: vaquillas, bous al carrer y festival con figuras

La Feria del Pilar en Aragón TV, las vacas en Nules y el festival del 9 de octubre en Bocairente protagonizan la agenda taurina en abierto

La programación taurina en televisión continúa su recorrido por el mes de octubre con una semana marcada por tres enclaves fundamentales: Zaragoza, con sus tradicionales mañanas de vaquillas en la Feria del Pilar; Nules (Castellón), epicentro de los bous al carrer que emite Teve 4 Vila-real; y Bocairente (Valencia), donde el Día de la Comunidad Valenciana se celebrará con un festival de altos vuelos retransmitido por À Punt.

Aragón TV volverá a madrugar para ofrecer, en directo, las sueltas matinales desde la plaza de Zaragoza, con ganado de divisas como El Ancla, Hermanos Maylín, Santos Zapatería o Iván López. Un clásico televisivo que combina tradición, emoción popular y continuidad cultural.

En la Comunidad Valenciana, los bous al carrer tendrán una cita diaria en Nules. La cadena Teve 4 Vila-real emitirá a diario exhibiciones vespertinas con ganaderías como El Gallo, El Cali y Faet, además de una Noche Taurina especial el viernes. Y como plato fuerte de la semana, el festival del 9 de octubre desde Bocairente reunirá a figuras históricas como Enrique Ponce, Vicente Barrera o El Califa, en un cartel de lujo con reses de Juan Pedro Domecq.

Programación taurina del 7 al 10 de octubre de 2025 en televisión:

Martes 7 de octubre

  • 08:00 h – Aragón TV. Zaragoza, Vaquillas. Feria del Pilar. Reses de El Ancla y Hermanos Maylín.
  • 18:00 h – Teve 4 Vila-real. Nules (Castellón), Bous al Carrer. Exhibición de vacas de El Gallo.

Miércoles 8 de octubre

  • 08:00 h – Aragón TV. Zaragoza, Vaquillas. Feria del Pilar. Reses de Hermanos Navarré y El Ruiseñor.
  • 18:00 h – Teve 4 Vila-real. Nules (Castellón). Bous al Carrer. Exhibición de vacas de El Cali.

Jueves 9 de octubre

  • 08:00 h – Aragón TV. Zaragoza, Vaquillas. Feria del Pilar. Reses de Iván López y Raúl Izquierdo.
  • 17:00 h – À Punt. Bocairente (Valencia), Festival Taurino. Día de la Comunidad Valenciana. Novillos de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, Víctor Manuel Blázquez, Vicente Barrera, El Califa, Román y el novillero Bruno Gimeno.

Viernes 10 de octubre

  • 08:00 h – Aragón TV. Zaragoza, Vaquillas. Feria del Pilar. Reses de Santos Zapatería.
  • 18:00 h – Teve 4 Vila-real. Nules (Castellón), Bous al Carrer. Exhibición de vacas de Faet.
  • 23:00 h – Teve 4 Vila-real. Nules (Castellón), Bous al Carrer. Noche Taurina de la Finca Buenasombra.

