Me he equivocado al comprar o alquilar en Prime Video, ¿qué hago?

Si alguna vez te has encontrado en la situación de haber comprado o alquilado una película en Amazon Prime Video por error, ¡no te preocupes!. Amazon ofrece opciones para cancelar estos pedidos accidentales y recibir un reembolso, siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos. A continuación, te explicamos cómo puedes solucionar este inconveniente y evitar futuras compras no deseadas.

¿Cómo cancelar una compra o alquiler en Prime Video?

Amazon permite devolver un pedido de Prime Video si no has intentado verlo ni descargarlo. Si te encuentras en esta situación, estos son los pasos que debes seguir para cancelar el pedido:

1. Accede a "Tus transacciones" o "Mi espacio". En el sitio web de Prime Video, ve a Mi espacio y luego a Títulos comprados y alquilados. También puedes acceder a Tus transacciones directamente.

2. Selecciona el título. Busca el pedido que realizaste por error y que deseas cancelar. Se cargará la página de detalles del título.

3. Cancela el pedido. En la página de detalles, asegúrate de no hacer clic en el botón Reproducir. Luego, selecciona Cancelar mi pedido. Si el pedido cumple con las condiciones para reembolso, verás el botón Cancelar pedido.

4. Elige el motivo de la cancelación. En el menú desplegable, selecciona el motivo por el cual deseas cancelar la compra.

5. Confirma la cancelación. Haz clic en Cancelar esta compra para confirmar tu solicitud.

Una vez completada la cancelación, Amazon emitirá un reembolso al método de pago que utilizaste para realizar el pedido. Además, el video se eliminará de Mi biblioteca de video o Títulos comprados y alquilados como parte del proceso de reembolso.

Plazos para la devolución

Es importante tener en cuenta los plazos para poder cancelar un pedido de Prime Video:

• Europa: Tienes un plazo de 14 días para devolver el pedido, siempre y cuando no hayas intentado ver ni descargarlo.

• Otras regiones: El plazo es de 48 horas si no has intentado ver ni descargarlo.

¿Qué hacer si ya has comenzado a ver el contenido? Generalmente, no podrás devolver películas que ya hayas visto. Sin embargo, si has alquilado un título que resultó ser engañoso en cuanto al idioma (por ejemplo, si la descripción estaba en español pero solo estaba disponible en inglés), puedes intentar contactar al servicio de atención al cliente de Amazon para solicitar una excepción.

¿Cómo evitar compras accidentales? Para evitar futuras compras o alquileres accidentales, Amazon ofrece varias opciones de control parental:

• Activar el control parental: Puedes activar el control parental de la cuenta desde la Configuración de Prime Video.

• Configurar un PIN de Prime Video: Establece un PIN de cinco dígitos que se requerirá para realizar cualquier compra o alquiler en Prime Video. Puedes activarlo desde el navegador o desde la aplicación móvil.

◦ Navegador: Ve a Cuenta y configuración > Control parental.

◦ Móvil: Ve a Mi espacio > Ajustes > Control parental > Cambiar PIN de Amazon Prime Video.

• Control parental en Fire TV: Si utilizas un dispositivo Fire TV, este tiene su propio control parental que puedes configurar en Ajustes > Preferencias > Control parental.

• Navegar solo por el contenido de tu suscripción: Utiliza el acceso directo Mis suscripciones en la página principal de la app para ver solo el contenido incluido en tu suscripción.

Además de las opciones de control parental, puedes considerar las siguientes medidas para evitar compras no deseadas. Desactivar las compras por voz: Si utilizas Alexa, puedes desactivar las compras por voz o requerir un código secreto para autorizarlas. Eliminar los métodos de pago: Si no vas a realizar compras en Amazon por un tiempo, elimina los métodos de pago de tu cuenta. Siguiendo estos consejos, podrás cancelar compras o alquileres accidentales en Prime Video y proteger tu cuenta de cargos no deseados. Recuerda revisar siempre los detalles del título antes de confirmar la compra y aprovechar las opciones de control parental que ofrece Amazon.