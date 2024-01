Esta fue la respuesta de Robe Iniesta a C. Tangana cuando éste le propuso participar en su disco: "Si le dijo sólo eso, es que tenía un buen día"

El aclamado disco "El Madrileño" de C. Tangana ha reunido a destacados nombres de la música en español, como Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Niño de Elche, La Húngara o Kiko Veneno. Sin embargo, algunos artistas, a pesar de los intentos del cantante, decidieron no participar.

Uno de los deseos de C. Tangana era contar con la presencia de los hermanos David y José Muñoz de Estopa, así como con el icónico Robe Iniesta, exlíder de Extremoduro, que a finales de 2023, lanzaba un nuevo disco bajo el nombre 'Se nos lleva el aire' y más tarde anunciaba una gira a nivel nacional que comenzará en Valencia el próximo mes de mayo. Lamentablemente, los hermanos Estopa declinaron la invitación, y Robe Iniesta, aunque recibió elogios del intérprete de "Ingobernable", no se sintió totalmente convencido con la propuesta.

"Le estuve diciendo, 'eres de los mejores escritores de España, solo te supera Kiko Veneno'", compartió C. Tangana en una entrevista con Jordi Évole. Aunque elogió la habilidad de Robe Iniesta para escribir y su admiración hacia el como cantante, la respuesta no fue la esperada. "Me dijo que estaba bien, pero que el estribillo era un poco cursi", reveló el cantante.

C. Tangana, en su afán de plasmar "la búsqueda de la canción española" en su disco, consideró que la participación de Robe Iniesta era esencial. Incluso llegó a mencionar una canción específica, "Un pisito en la M30", inspirada claramente en el estilo del líder de Extremoduro y en cómo escriben las letras. A pesar del intento, el proyecto no contó con la colaboración su colaboración. No es la primera vez que C. Tangana expresa su admiración por Robe Iniesta. En otras entrevistas, llegó a calificarlo como uno de los mayores poetas de la poesía popular en España.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar tras conocer la respuesta de Robe Iniesta a la propuesta de C. Tangana. Un usuario expresó su escepticismo al comentar: "Si le dijo sólo eso, es que lo cogió en un buen día". La sorpresa también fue un sentimiento común entre los seguidores, como lo reflejó otro comentario: "A mí me sorprendió más el hecho de que Robe respondiese. Ojo, me mola mucho el último disco de Tangana, pero no sé, se me hace raro imaginarme a Robe valorando la propuesta".