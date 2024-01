C. Tangana habla de sus adicciones en 'Lo de Évole': "No fumo porros porque me volaron la cabeza"

‘Lo de Évole’, el espacio de Jordi Évole en laSexta, arrancó su segunda temporada con la visita del madrileño C. Tangana. El cantante de ‘Antes de morirme’ fue el primer protagonista llegando a hablar sobre su relación con Rosalía y sobre las drogas. Tangana afirmó que ‘’fue bonito’’ haber coincidido con su compañera de profesión en un momento donde la carrera de ambos comenzaba a despegar.

"Creo que no estamos al mismo nivel. El impacto que ha tenido Rosalía es mucho mayor del que he tenido yo, sobre todo internacionalmente, eso es obvio, no creo que sea lo mismo", alegaba para confirmar que ‘’sí, es fuerte’’ el impacto de Rosalía.

El artista además reveló que ‘’’lucha’’ por mantener una buena relación con la fiesta admitiendo que cada vez sale menos y que prefiere ‘’una buena juerga flamenca’’. "La disfruto más y tiene más que ver con la música, pero sí me gusta la fiesta y quiero que me siga gustando y quiero ser capaz de convivir con ella, que ahora no soy del todo capaz", decía para hablar de su gira.

"La gira fue demasiado en ese sentido, no era capaz de gestionarlo y yo no quiero que la fiesta desaparezca de mi vida, porque siempre he convivido con ella y me he sentido bien y ahora es cuando me he empezado a sentir mal. Es algo que no quiero perder y con lo que estoy luchando", continuaba. "Yo nunca me había sentido mal al día siguiente y ahora hay un efecto de 'me siento mal’ y quiero que eso cambie.Hay que tenerle cuidado. Si cuando te levantas al día siguiente te puedes reír, todo está bien, pero cuando ya no te ríes...", proseguía.

Ante estas declaraciones Jordi Évole quiso saber por sus adicciones."Estoy en

un buen momento de la relación con ellas

, nunca he tenido ningún problema de adicción real a la droga, nunca he tenido un problema de adicción al juego ni a nada", decía para dejar claro que ya no fuma porros. "No fumo porros porque en su momento me volaron la cabeza,

me empezaron a sentar mal

, tenía como paranoia y sentí que los porros abrieron una ventana que tiene que ver con el miedo y una forma de

estar en el mundo un poco paranoide que nunca se ha vuelto a cerrar

", concluía para dejar claro que ya no consume dicha sustancia.