Estos son los precios definitivos de HBOMax, Amazon Prime, Netflix y resto de plataformas

La batalla por conseguir el máximo de suscriptores en las plataformas de streaming no cesa. La pionera en llevar a cabo una estrategia fue Netflix avisando en febrero de este 2023 que ya no se podían compartir las cuentas a menos que no estuviesen bajo el mismo techo y compartiendo la misma red wifi.

Después del nacimiento de SkyShowtime, Disney y HBO Max decidieron modificar sus tarifas para así competir mejor con la plataforma de la letra N. Otro soporte que ha decidido modificar, ya no solo sus tarifas sino su interfaz y mejorar la experiencia de usuario ha sido ATRESPlayer cuyos precios son asequibles además de ofrecer canales temáticos y traer nuevos estrenos (‘Las noches de Tefia’ o ‘Vestidas de azul’).

¿Cómo mejora Amazon Prime Video la calidad de sus diálogos? Amazon

Tras estas estrategias para captar adeptos, los precios de las plataformas quedan así:

Amazon Prime Video

La plataforma de Jeff Bezos ha sido de las pocas que ha decidido mantenerse como está. Su tarifa mensual es de 4,99 euros mientras que la anual es de 49,99 euros. Además, la suscripción anual a Prime vídeo permite recibir envíos gratuitos comprando online en Amazon y Amazon Music.

Apple TV

Pese a ser una plataforma no muy consumida en España y tener un catálogo bastante escueto a diferencia del resto, Apple TV cuenta con una tarifa mensual de 6,99 euros y otra anual de 69,99 euros.

Parte de la cartelera de ATRESPlayer Atreseries

ATRESPlayer

La plataforma de Atresmedia ha sido la última en cambiar de estrategia. A partir del 5 de julio las tarifas de ATRESPlayer se divien en tres:

Atresplayer: Modalidad gratuita, en la que únicamente es necesario el registro en la plataforma. Da acceso a todo el contenido en abierto de Atresmedia, a los nuevos canales FAST y además, al primer capítulo de todas las ficciones originales que están completas en el pago.

Atresplayer Premium: 4.99€ al mes, o 49.99€ al año. Modalidad de pago, en la que se mantiene el precio. Los suscriptores pueden acceder a todo el contenido en abierto de Atresmedia, a los nuevos canales FAST, y a los estrenos exclusivos y originales de la plataforma. Incluirá a partir de ahora un spot publicitario al inicio de cada reproducción.

Atresplayer Premium Familiar: 7.99€ o 79.99€ al año. Nueva modalidad de pago en la que se da la opción a los suscriptores de compartir cuenta con otras personas, dentro y fuera de su hogar. Se permite reproducción simultánea de hasta 3 usuarios. Da acceso a todo el contenido en abierto de Atresmedia, a los nuevos canales FAST, y a los estrenos exclusivos y originales de la plataforma. Ofrece mayor calidad de imagen, resolución 4K y posibilidad de descarga para consumo offline.

Filmin destaca por las películas de calidad Filmin

Disney+

Disney también llevó a cabo cambios en cuanto a sus tarifas. Suscribirse de manera mensual a esta plataforma tiene un coste de 8,99 euros mientras que al año es de 89,99 euros. Aunque aún no se ha confirmado, la plataforma con forma de Ratón animado pretende lanzar en España otra versión más barata pero que incluya anuncios.

Filmin

Conocida como la plataforma de contenido independiente, cuenta con dos planes: el básico que vale 7,99 euros al mes y 84 euros al año; y el plus por 14,99 euros al mes o 120 euros al año. La diferencia entre ambos es que el primero permite compartir cuenta con otro usuario y el segundo permite compartir con dos usuarios más.

HBOMax sube de precio: ¿qué pasa con los suscriptores de la oferta del 50% de descuento para siempre? HBOMax.

HBOMax

Max ha sido, al igual que Disney+ y ATRESPlayer, de las últimas en cambiar sus tarifas. La tarifa mensual era de 8,99 euros por lo que ahora vale 9,99 euros. En cuanto a su tarifa por año el precio sigue siendo el mismo, 69,99 euros al año. Para aquellos que se hicieron socios de HBOMaxcon el descuento del 50% para toda la vida, el precio mensual sube tan solo 50 céntimos, pasando de 4,49 euros a 4,99 euros.

MovistarPlus+

Este soportejuega de dos formas. Por un lado, con la contratación de fibra y teléfono se podría disfrutar gratuitamente de él. Si solo se quiere contratar el servicio streaming serían 8 euros al mes y con cuatro pantallas a compartir bajo el mismo techo.

Logotipo de la plataforma streaming Skyshowtime twitter

Netflix

Pionera en modificar su precio además de terminar con las cuentas compartidas. Netflix cuenta con cuatro tarifas: la básica con anuncios cuesta 5,49 euros al mes, la básica sin anuncios son 7,99 euros al mes; la estándar alcanza los 12,99 euros mensuales y la premium, cuya calidad de video es Ultra HD, cuesta 17,99 euros.

SkyShowtime

La más reciente en el mercado. En sus dos primeros meses de vida, entre febrero y abril, el coste de suscripción era de 2,99 euros mensuales. Tras finalizar esta promoción, el precio mensual es de 5,99 euros.