Eurovisión 2023: La Gran Final, hora, dónde verla y qué países participan

Faltan pocas horas para que se enciendan por última vez las luces del Liverpool Arena y dé comienzo la Gran Final del Festival de Eurovisión. Ha sido una semana llena de emociones con ensayos y dos galas de semifinales que han dado los nombres de los países que junto a los cinco grandes, entre los que se encuentra España con Blanca Paloma, intentarán alzarse con el micrófono de cristal, y serán los encargados de organizar el certamen en 2024.

La agenda de este sábado es más bien cortita, ya que todo está decidido, incluido el orden de actuación, los presentadores y las actuaciones musicales. La Gran Final del concurso de este año, organizada en Liverpool en nombre de Ucrania, los ganadores de 2022, se abrirá con los ganadores del año pasado Kalush Orchestra y una poderosa actuación titulada "Voces de una nueva generación". Durante el desfile de la bandera de Eurovisión de los 26 grandes finalistas, los espectadores disfrutarán de una actuación única de algunos icónicos concursantes ucranianos de Eurovisión. AL escenario saldrán GO_A, Jamala, Tina Karol y Verka Serduchka suben al escenario y nos recuerdan por qué se convirtieron en íconos de Eurovisión.

Para la primera actuación de intervalo, el propio astronauta del Reino Unido, Sam Ryder, regresará al escenario de Eurovisión, antes de ser seguido por "The Liverpool Songbook"; una celebración de la increíble contribución de la Ciudad Anfitriona al mundo de la música pop. La BBC ha reunido a seis icónicos de Eurovisión anteriores: Mahmood de Italia, Netta de Israel, Daði Freyr de Islandia, Cornelia Jakobs de Suecia, Duncan Laurence de los Países Bajos, además de la propia Sonia de Liverpool, celebrando 30 años desde que quedó en segundo lugar en Eurovisión en 1993.

Para poder seguir la final de Eurovisión, podrá hacerse a través de La 1 de RTVE a partir de las 21:00 horas. Además, podrá ver el festival online con un minuto a minuto, y seguir las noticias desde el movil a través de la web de RTVE.es y la aplicación RTVE Play, disponible para televisores inteligentes y para Android en Google Play y para IPhone en la App Store. Y por supuesto a través del minuto a minuto de LA RAZÓN que desde horas antes del comienzo del Festival podrá seguir todo lo que acontezca en el Liverpool Arena.

Países y orden

Tras las dos semifinales de martes y jueves, han quedado 20 representantes que se unirán en el escenario a los del Big Five: Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido, y a Ucrania, ganadora del año pasado coEn la semifinal del jueves 11 de mayo también se dio a conocer el orden de actuación.

Este es el orden:

1. 🇦🇹 Austria | Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

2. 🇵🇹 Portugal | Mimicat - Ai Coração

3. 🇨🇭 Switzerland | Remo Forrer - Watergun

4. 🇵🇱 Poland | Blanka - Solo

5. 🇷🇸 Serbia | Luke Black - Samo Mi Se Spava

6. 🇫🇷 France: La Zarra - Évidemment

7. 🇨🇾 Cyprus | Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

8. 🇪🇸 Spain: Blanca Paloma - Eaea

9. 🇸🇪 Sweden | Loreen - Tattoo

10. 🇦🇱 Albania | Albina & Familja Kelmendi - Duje

11. 🇮🇹 Italy: Marco Mengoni - Due Vite

12. 🇪🇪 Estonia | Alika - Bridges

13. 🇫🇮 Finland | Käärijä - Cha Cha Cha

14. 🇨🇿 Czechia | Vesna - My Sister's Crown

15. 🇦🇺 Australia | Voyager - Promise

16. 🇧🇪 Belgium | Gustaph - Because Of You

17. 🇦🇲 Armenia | Brunette - Future Lover

18. 🇲🇩 Moldova | Pasha Parfeni - Soarele şi Luna

19. 🇺🇦 Ukraine: TVORCHI - Heart of Steel

20. 🇳🇴 Norway | Alessandra - Queen of Kings

21. 🇩🇪 Germany: Lord of the Lost - Blood & Glitter

22. 🇱🇹 Lithuania | Monika Linkytė - Stay

23. 🇮🇱 Israel | Noa Kirel - Unicorn

24. 🇸🇮 Slovenia | Joker Out - Carpe Diem

25. 🇭🇷 Croatia | Let 3 - Mama ŠČ!

26. 🇬🇧 United Kingdom: Mae Muller - I Wrote A Song