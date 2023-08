"La hija eterna", la doble gran obra de Tilda Swinton, llega a Filmin

Apenas unos meses después de su estreno en el Festival de Venecia, y de su paso por la sección oficial del Festival de Sevilla antes de su estreno en salas de cine, donde no tuvo mayor predicamento a pesar de la excelente crítica obtenida, Filmin trae en exclusiva a las plataformas digitales la última gran obra de la actriz británicaTilda Swinton en "La hija eterna". La cinta narra la historia de Rosalind y Julie, una mujer anciana y su hija (ambas interpretadas por Swinton) que van a pasar un fin de semana a un hotel en Gales que tiene relación con la historia de su familia. Al llegar a Moel Famau, un lugar envuelto en sombras y niebla donde el pasado parece seguir en el presente, ambas se ven sumergidas en una serie de acontecimientos desorientadores que acabarán por revelar la complejidad de los lazos que las unen. Pese a abrazar sin complejos los códigos del cine de terror, la película es una especie de exorcismo en el que la directora y Tilda Swinton han volcado mucho de su relación con sus propias madres. "Nuestras conversaciones durante el rodaje eran la continuación de otras que ya habíamos mantenido durante años en torno a la relación con nuestras madres. Fue una experiencia tremendamente emocional y cuesta mucho expresarla con palabras", explica Joanna Hogg, directora del filme. "Nos lanzamos de cabeza en un intento de llegar donde más duele", añade Swinton.

Martin Scorsese, productor ejecutivo de la película, recomendó a Joanna Hogg leer algunas historias de fantasmas escritas por Henry James, un experto en desarrollar los mecanismos del miedo en ambientes realistas. También le recomendó el cuento “They", de Rudyard Kipling. La directora cita además dos películas que le influyeron a la hora de afrontar el proyecto: "Suspense", de Jack Clayton y "La noche del demonio", de Jacques Tourneur (ambas disponibles en Filmin).

No es la primera vez que la actriz encarna a varios personajes en una misma película, ya que en "Orlando", de Sally Potter, una película basada en una novela de Virginia Woolf, su personaje pasaba por diversos siglos e incluso cambiaba de género. Joanna Hogg explica cómo afrontaron ambas el desafío: "Antes del rodaje nos planteamos cómo conseguir que funcionara a nivel práctico sin que fuera agotador para Tilda. Pero estaba tan entusiasmada con la idea de hacer los dos papeles que su energía no parecía agotarse nunca. Me asombró su increíble habilidad construyendo dos maneras de hablar totalmente diferentes. En la sala de montaje había momentos en que llegué a pensar que eran dos actrices distintas”, concluye la directora.

La película podrá verse a partir del viernes 18 de septiembre en Filmin.