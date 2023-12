Los estrenos imprescindibles de la televisión para este mes de diciembre

Alguien podría pensar que con las Navidades a la vuelta de la esquina las cadenas y plataformas se iban a relajar en lo que a estrenos se refiere, confiando su programación a películas navideñas (que también), reposiciones (alguna hay) y especiales tiernos y con olor a panetone (¿cómo no?). Diseccionando todas las fuentes, en este mes de diciembre los espectadores podrán disfrutar de más de 50 estrenos de series y otro tanto de películas con auténticas joyas.

Empezamos con Netflix, que tiene preparado el estreno de «La paz de Marsella» para el 6 diciembre. Serie francesa de seis capítulos con un grupo de policías que siguen la pista a un criminal para evitar que Marsella se convierta en un baño de sangre. También llegará la esperada segunda parte de la sexta y última temporada de «The Crown» (14 de diciembre) con el desenlace que la ficción ha querido darle a esta saga familiar. Renuevan temporada «Cielo para dos» (temporada 3, 12 diciembre); «Las alas de la ambición» (temporada 2, 14 diciembre) y llegan las series animadas «Yu Yu Hakusho» (14 diciembre) y «Pokemon Concierge» (28 diciembre). La plataforma pretende cerrar el año a lo grande con el estreno más esperado. El 29 de diciembre llega a Netflix «Berlín», la serie spin off de «La casa de Papel» con el personaje que interpretó Pedro Alonso como protagonista. Entre las películas destaca «Dejar el mundo atrás» (8 de diciembre) protagonizada por Julia Roberts, Mahershala Ali y Ethan Hawke. Fuera de ficción el documental «No me llame Ternera» (15 diciembre), entrevista de Jordi Évole a Josu Urrutikoetxea, alias Josu Ternera.

La plataforma de Atresmedia, atresplayer, echa el resto y a un año de éxitos con «La Red púrpura» o «Camilo Superstar» se une ahora el estreno de «Vestidas de azul», nueva serie original continuadora de «Veneno» que llegará el 17 de diciembre. También llega hoy la tercera edición del «Gran Hotel de las Reinas». En lo que a HBO le toca, la plataforma prepara diciembre con el estreno de la tercera temporada de «Algo Así» el 8 de diciembre, aunque su gran baza para este mes es el estreno (ya lo hizo Movistar Plus+) de la cinta «Super Mario Bros: la película», en su catálogo desde el pasado día 1 de diciembre. Prime Video arranca con el estreno de la serie original «Los Farad» el 12 de diciembre, la serie creada por Mariano Barroso y Alejandro Hernández, protagonizada por Miguel Herrán, cuenta la historia del joven Oskar, un joven que sueña con montar un gimnasio y con ello se vuelca en la familia de su novia, los Farad, con negocios cuestionables en la Costa del Sol. También llegan este mes a la plataforma de Amazon «Midsomer Murders» (temporada 4, 4 diciembre); «The bad guy» (8 diciembre); «Gigolo per caso» (21 diciembre) y la segunda temporada de «Reacher» el día 25 de diciembre. En películas: «Merry Little Batman», «Tu Navidad o la mía» y «Santa mi amor», todas el 8 de diciembre.

La plataforma de Apple tiene varios ases en la manga: «Plan en familia» (15 diciembre), nueva comedia de acción sobre un asesino retirado que debe huir con su familia, protagonizada por Mark Wahlberg y Michelle Monaghan. También esté previsto que llegue a Apple TV+ la afamada «Los asesinos de la luna. Por su parte, Movistar Plus+ celebrará estas fechas con estrenos de cine y series. Entre las ficciones más destacadas está, por ejemplo, «La pareja de al lado» para el 4 de diciembre con Sam Heughan («Outlander»). Otras series importantes son «Normal People» para el 10 de diciembre, sobre cómo una pareja de jóvenes intenta sobrevivir a la crisis económica en Irlanda, basada en la novela homónima de Sally Rooney, o la esperada «El rey del invierno» para el 29 de diciembre, que revisita la figura de Arturo y es una adaptación de una saga fantástica escrita por Bernard Cornwell. Por otra parte, también llegará la segunda temporada de «Domina» (19 de diciembre) y la última temporada de «Más o menos» para el 8 de diciembre, una producción semi autobiográfica protagonizada por Bilal Baig. Destacar además el especial navideño de «Fantasmas» para Navidad, el 25 de diciembre, en lo que será el punto y final de la serie; así como la segunda temporada de «Condena» (estrenada el día 1). En películas: el 25 de diciembre llega «Campeonex», «Spider-Man: Cruzando el multiverso», (22 de diciembre) y «Fast & Furious X», el último filme de esta saga de acción. Llamar la atención sobre el estreno de la serie documental original «Matar al Presidente» (5 diciembre) y el programa original «Gomaespuma, el reencuentro». En Filmin, de series aterriza la segunda temporada de «The Newsreader» (12 de diciembre). Además llega «The Walk-In» (el 5 de diciembre, «Power play» (19 de diciembre) y «Essex County» (26 de diciembre). Disney Plus+ lanzará dos especiales por el 60 Aniversario de «Doctor Who», la miniserie «Isabel Preysler: Mi Navidad (5 de diciembre) y la última cinta de Indiana Jones, entre otras.