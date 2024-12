Isabel Forner confiesa el apodo con el que le llaman sus asistentes virtuales: “Me lo puse con…”

El programa 'Zapeando', que se emite de por las tardes en laSexta y es presentado de lunes a viernes por Dani Mateo, ha ofrecido en su última emisión un momento de humor y curiosidad al explorar la relación de sus colaboradores con sus asistentes virtuales. Entre bromas y anécdotas, Isabel Forner, periodista deportiva de Movistar Plus+, ha sorprendido al revelar el original apodo con el que la identifican sus dispositivos electrónicos: "Reina Mora".

La conversación ha comenzado cuando Dani Mateo ha preguntado a los colaboradores si tenían asistentes virtuales y cómo interactuaban con ellos. María Gómez ha sido la primera en compartir su experiencia, señalando que su asistente responde con un tono "pasivo-agresivo" cuando recibe insultos. Isabel Forner, intrigada, quiso saber cómo llamaban los asistentes a cada uno de ellos. Esto ha llevado a un intercambio de respuestas ingeniosas, como el apodo "gordi" de María Gómez o el irónico "Dios" de Miki Nadal. Sin embargo, ha sido Isabel Forner quien ha captado la atención del público con su confesión. "Yo tengo otro nombre. Me llaman 'reina mora'. Todos mis dispositivos me dicen: 'Dime, reina mora'", ha explicado, dejando a sus compañeros sin palabras. Además, la comunicadora valenciana ha añadido que este curioso apodo tiene un significado especial para ella: "Es mi alter ego. Me lo puse cuando tenía 18 años".

Por otra parte, el tono desenfadado de la conversación se ha mantenido cuando Dani Mateo, visiblemente sorprendido, ha preguntado con humor: "¿Pero eso se puede?". El comentario del presentador ha arrancado risas entre los presentes y ha marcado el inicio de una charla sobre las personalidades que los asistentes virtuales pueden adoptar según las configuraciones de sus usuarios. Isabel Forner, por su parte, ha defendido con humor su elección y ha compartido que para ella, el apodo "reina mora" no solo es una muestra de creatividad, sino también una manera divertida de personalizar su interacción con la tecnología. "Pensaba que era un poco más normal", ha comentado entre risas.

Finalmente, Dani Mateo ha concluido este apartado del programa de laSexta con una broma sobre sus propios dispositivos: "Acabo de descubrir que a mis asistentes les caigo mal; no me llaman de ninguna manera".