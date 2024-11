'Zapeando' celebra su undécimo cumpleaños en laSexta con un claro deseo

'Zapeando' ha conmemorado esta tercera semana de noviembre su undécimo aniversario en laSexta con una celebración especial. Desde su llegada en 2013, el espacio se ha consolidado como una de las marcas diarias más representativas de la cadena. Conducido por Dani Mateo, quien asumió el rol de presentador en 2019 tras el paso de Frank Blanco, el programa ha superado la barrera de los 2.700 episodios.

El equipo de colaboradores formado por Cristina Pedroche, Miki Nadal, Quique Peinado y María Gómez ha acompañado a Mateo en una apertura excepcional: de pie frente a la mesa y con un mensaje de agradecimiento al público. "Hoy estamos de celebración porque cumplimos once años, ¡felicidades a todos!", ha expresado Dani Mateo, añadiendo un toque de humor característico al asegurar que "se le ha hecho muy largo" el tiempo en el programa.

Miki Nadal y Cristina Pedroche en 'Zapeando' Atresmedia

Por otra parte, la efeméride ha sido una oportunidad para que el grupo repasara con humor y nostalgia cómo ha cambiado el contexto desde el inicio de 'Zapeando'. María Gómez, en tono sarcástico, ha recordado que "cuando empezó 'Zapeando', Juan Carlos I reinaba todavía en España", a lo que Mateo ha respondido con una broma sobre su vida personal. Por su parte, Miki Nadal, visiblemente emocionado, ha comentado cómo su vida ha evolucionado desde los comienzos del programa: "Yo todavía no tenía ningún hijo y tengo tres ya, ¡hoy me han dado el carnet de familia numerosa!". La celebración ha incluido la llegada al plató de Jiaping con una gran tarta que todos han sopladojuntos deseando "¡por otros once por lo menos!". Además, Jiaping ha introducido una tradición china: unos fideos que simbolizan la longevidad, recomendando no cortarlos y comerlos enteros para atraer larga vida.

El momento más llamativo del aniversario ha sido la presentación del himno oficial del programa, compuesto con la ayuda de la inteligencia artificial. "En estos once años hemos aprendido que no cantamos bien. Por eso, hemos escrito una letra y le hemos encargado a la Inteligencia Artificial que nos haga la canción del aniversario", ha explicado Dani Mateo. El tema se ha desarrollado con un tono humorístico y autocrítico, mencionando a figuras mediáticas como Antonio García Ferreras y destacando el papel del programa para "hacer sonreír".

La canción, que podría permanecer como parte de la cabecera del programa, ha rendido homenaje a Paco León, uno de los primeros invitados de 'Zapeando' que tuvo un pronóstico dudoso para el programa. "Qué pitoniso que fue Paco León, aquí vamos a envejecer", han cantado los colaboradores, cerrando una jornada cargada de risas y emoción. De esta manera, 'Zapeando' ha reafirmado así su deseo de seguir en antena, con el sueño de conquistar un Premio Ondas algún día.